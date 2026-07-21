«Шукаю докази брехні»: в Україну неочікувано приїхала союзниця Трампа

Лора Лумер приїхала розкрити «правду про Україну» і в перший же день побачила жахи Бучі

До України з візитом прибула американська ультраправа блогерка та активістка Лора Лумер, яку вважають близькою до оточення президента США Дональда Трампа. Про цей візит пише «Главком» з посиланням на допис Лумер від 20 липня в соцмережі X (Twitter).

Так, американка опублікувала відео, на якому зафіксовано її прибуття до України залізничним транспортом. Свій візит активістка пояснила бажанням особисто оцінити ситуацію в країні та перевірити твердження, які поширюються в американському інформаційному просторі.

«Я приїхала до України, щоб побачити країну на власні очі. Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене годували, і якщо я їх не знайду, я повідомлю всіх, щоб вони також могли побачити світло», – заявила Лумер.

Вона також окремо заперечила закиди щодо можливої співпраці з російською стороною, зазначивши: «Я не в Росії, тому що я не пропагандист».

Я не в России, потому что я не пропагандист. pic.twitter.com/VD83wjgQNq — Laura Loomer (@LauraLoomer) — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 20, 2026

За словами Лумер, уже в перший день перебування в Україні вона відвідала Бучу, де ознайомилася зі свідченнями воєнних злочинів російської армії. Блогерка повідомила, що побачила фотографії замучених та вбитих російськими окупантами священників, які загинули під час російської окупації міста. Також блогерка відвідала місце братської могили, де ховали вбитих мирних жителів після вторгнення російських військових підрозділів.

Лора Лумер зазначила, що побачене справило на неї сильне враження та пов'язала масові вбивства цивільних із діями російських військ під час окупації Київщини.

Зазначимо, що останніми тижнями Лора Лумер неодноразово заявляла, що переглянула свої погляди щодо війни Росії проти України. Вона стверджує, що раніше перебувала під впливом російської пропаганди, а тепер підтримує посилення санкцій проти Росії та виступає за жорсткішу політику щодо Кремля.

Лора Лумер також заявила, що частина прихильників руху MAGA, на її думку, поширює проросійські наративи. За її словами, вона спостерігала, як окремі представники руху «продалися Росії, Катару та Ірану», просуваючи антиамериканську пропаганду та теорії змови проти Дональда Трампа. Вона також стверджує, що російські державні медіа використовують ці суперечки для поглиблення розколу всередині Республіканської партії та американського суспільства.

Коментуючи свій візит до України, Лумер сказала, що дорога зайняла близько 30 годин через наслідки російських атак, які вплинули на повітряний простір. За її словами, вона має намір показати прихильникам Трампа та американській аудиторії, «наскільки жорстокою є Росія» і чому, на її думку, США також можуть опинитися під загрозою, якщо недооцінюватимуть небезпеку, яку вона назвала «раковою пухлиною» багатополярного світу.

Зазначимо, що Лора Лумер відома як одна з найпомітніших представниць консервативного руху MAGA у США та має тісні контакти з оточенням Дональда Трампа. Її заяви та публічні виступи регулярно привертають увагу американських медіа, хоча сама блогерка не обіймає жодної державної посади.

До слова, понад 60 сенаторів США підтримали оновлений законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, однак його розгляд залежить від виділення часу для голосування в Сенаті. Документ передбачає 100-відсоткові вторинні мита для країн, які продовжують купувати російські нафту й газ, а також посилення тиску на російський «тіньовий флот». За даними Axios, президент США Дональд Трамп поки офіційно не підтримав законопроєкт, але дав зрозуміти, що готовий його підписати.