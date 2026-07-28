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Лора Лумер відвідала відновлену після ракетного удару підстанцію ДТЕК на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Лора Лумер відвідала відновлену після ракетного удару підстанцію ДТЕК на Київщині
Американська блогерка Лора Лумер під час візиту на енергетичний об'єкт ДТЕК у Київській області
фото: пресслужба ДТЕК

Лора Лумер на власні очі побачила критичну важливість праці українських енергетиків та оцінити ризики, з якими вони зіштовхуються щодня

Впливова американська консервативна інфлюенсерка Лора Лумер під час свого візиту до України відвідала енергетичний об'єкт ДТЕК у Київській області. Мова йде про підстанцію, яку російська армія майже повністю зруйнувала ракетним ударом у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Лора Лумер під час візиту на енергетичний об'єкт ДТЕК у Київській області
Лора Лумер під час візиту на енергетичний об'єкт ДТЕК у Київській області
фото: пресслужба ДТЕК

Завдяки підтримці уряду США об'єкт вдалося не лише повернути до життя, а й повністю модернізувати. Сьогодні ця підстанція знову забезпечує світлом та теплом понад 20 тисяч українських родин.

Під час візиту Лора Лумер мала змогу на власні очі побачити критичну важливість праці українських енергетиків та оцінити ризики, з якими вони зіштовхуються щодня. Під час війни ця професія стала смертельно небезпечною: фахівці щодня ризикують життям, а часом і віддають його, аби повернути людям світло після чергових обстрілів.

Під час візиту Лора Лумер мала змогу на власні очі побачити критичну важливість праці українських енергетиків
Під час візиту Лора Лумер мала змогу на власні очі побачити критичну важливість праці українських енергетиків
фото: пресслужба ДТЕК

Окрім відновлених об'єктів, американській гості продемонстрували, що українська енергетика не просто латає діри, а активно трансформативно розвивається. Прикладом цього стала перша цифрова розподільча підстанція, яку ДТЕК будує просто зараз, під час повномасштабної війни. Обладнання для цього надсучасного об'єкта постачає GE Vernova – один із найбільших американських виробників у сфері енергетики, що є яскравим прикладом ефективного українсько-американського партнерства.

В енергетичній компанії висловили вдячність Лорі Лумер за рішучість і готовність особисто відвідати Україну, попри всі безпекові ризики, аби побачити наслідки російського терору та донести правду про події в Україні до власної аудиторії в США.

Лора Лумер із дарунком від українських енергетиків – традиційною вишиванкою
Лора Лумер із дарунком від українських енергетиків – традиційною вишиванкою
фото: пресслужбк ДТЕК

Нагадаємо, до України з візитом прибула американська ультраправа блогерка та активістка Лора Лумер, яку вважають близькою до оточення президента США Дональда Трампа. Американка опублікувала відео, на якому зафіксовано її прибуття до України залізничним транспортом. Свій візит активістка пояснила бажанням особисто оцінити ситуацію в країні та перевірити твердження, які поширюються в американському інформаційному просторі.

У п'ятницю, 24 липня, з Лорою Лумер поспілкувався президент України Володимир Зеленський. Він говорив про співпрацю з США та стосунки з американським колегою Дональдом Трампом, розвиток українських технологій, а також про геополітичні ризики і загрозу відновлення СРСР.

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Теги: блогер США Україна ДТЕК Київщина

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