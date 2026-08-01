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«Я б його вбила»: соратниця Трампа зробила різку заяву про Путіна

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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«Я б його вбила»: соратниця Трампа зробила різку заяву про Путіна
Лора Лумер зробила заяву про Путіна
Фото: з відкритих джерел

Американська активістка Лора Лумер відвідала Бучу та публічно зізналася у поширенні російської пропаганди

Американська ультраправа активістка та союзниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер після візиту до України заявила, що кардинально змінила свої погляди на російсько-українську війну. Вона розповіла, що усвідомила вплив російської пропаганди на власну позицію, закликала підтримувати Україну та зробила резонансну заяву про президента РФ Володимира Путіна. Як пише «Главком» , про це активістка розповіла у відео–інтерв'ю виданню Times of India, підбиваючи підсумки поїздки в Україну.

Отож, Лора Лумер, яка вважається однією з найвідоміших представниць руху MAGA та має вплив серед прихильників Дональда Трампа, дала низку інтерв'ю після поїздки до України. Під час візиту вона побувала в Києві, відвідала Бучу, Києво-Печерську лавру, побувала поблизу лінії фронту та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. За словами активістки, кілька російських повітряних атак вона пережила в укритті.

В інтерв'ю вона заявила, що багато років помилялася у своїх оцінках війни.

«Я була введена в оману російською пропагандою. Я просувала наративи, вигідні Москві, і тепер визнаю, що помилялася», - заявила вона.

Лумер також зазначила, що раніше співпрацювала з пов'язаними з Росією медіаплатформами, зокрема RT, але тепер вважає Росію загрозою не лише для України, а й для США та країн НАТО.

Окремий резонанс викликала її заява щодо Володимира Путіна. За словами Лумер, якби вона була президентом США і Росія постачала зброю Ірану, яка могла б використовуватися проти американських військових, то «вбила б Путіна». Водночас вона наголосила, що не говорить від імені Дональда Трампа і не закликає його до таких дій. Ці слова вона пояснила власним баченням загрози, яку, на її думку, становить військова співпраця Москви й Тегерана.

Після поїздки Лумер також закликала американських консерваторів самостійно аналізувати інформацію про війну, а не покладатися лише на думки популярних блогерів чи подкастерів. Вона заявила, що інформаційна війна може бути не менш небезпечною, ніж збройне протистояння, і закликала американську владу серйозніше ставитися до російських кампаній з дезінформації та іноземного впливу.

За словами активістки, підтримка України зараз обійдеться США дешевше, ніж потенційне пряме протистояння з Росією в майбутньому. Вона назвала Україну союзником США та висловила підтримку подальшій передачі Києву ракет для систем Patriot і розвитку спільних американсько-українських оборонних проєктів, зокрема у сфері безпілотників.

Лумер раніше неодноразово виступала проти військової допомоги Україні та поширювала критичні заяви на адресу української влади. Її публічна зміна позиції після поїздки до України привернула значну увагу американських та міжнародних медіа через її вплив на частину консервативного електорату США.

Нагадаємо, американська консервативна інфлюенсерка Лора Лумер під час візиту до України побувала на підстанції ДТЕК у Київській області, яку російські війська майже повністю зруйнували ракетним ударом у 2022 році. Завдяки підтримці США енергетичний об'єкт відновили та модернізували, і нині він забезпечує електро- і теплопостачання для понад 20 тисяч родин. Під час візиту Лумер ознайомилася з роботою українських енергетиків і побачила наслідки російських атак на критичну інфраструктуру.

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Теги: Дональд Трамп США пропаганда росія війна

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