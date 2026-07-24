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Інтерв’ю президента Зеленського для Лори Лумер: головні тези

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Інтерв’ю президента Зеленського для Лори Лумер: головні тези
Зеленський наголосив, що допомога США - це інвестиція, а не благодійність
фото з відкритих джерел

Президент розповів про технологічні досягнення України та наголосив на готовності до мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американською блогеркою Лорою Лумер в п'ятницю, 24 липня. Президент говорив про співпрацю з США та стосунки з американським колегою Дональдом Трампом, розвиток українських технологій, а також про геополітичні ризики і загрозу відновлення СРСР.

«Главком» зібрав головні заяви президента України.

 

Готовність до мирних переговорів

Зеленський висловив повну готовність підписати мирну угоду у форматах та на локаціях, зручних для американської сторони (Овальний кабінет або резиденція Мар-а-Лаго). Разом з тим, він наголосив, що фінальне рішення щодо місця та умов підписання залежить від Дональда Трампа.

 

Стратегічна співпраця та взаємовигода для США

Президент наголосив, що допомога США Україні не є благодійністю – це інвестиція, з якої США отримують унікальний воєнний досвід.

«Америка отримала досвід. Весь досвід цієї війни. Усі генерали Сполучених Штатів уже змирилися з цим… Америка отримала ексклюзивний досвід, не заплативши за нього своїми життями. Заплатили ми. Без вашого досвіду Америці знадобилося б 10–20 років, щоб досягти такого рівня. Отже, Америка отримала абсолютно ексклюзивні переваги. Наша угода щодо дронів – це взаємовигідна угода. Ми побудуємо великий завод у Сполучених Штатах», – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна демонструє стрімкий прогрес у далекобійних технологіях – зокрема, вже в найближчому майбутньому очікується збільшення дальності польоту дронів від 3 000 км до потенційних 5 000–10 000 км.

 

Дипломатія та взаємини з Дональдом Трампом

Говорячи про стосунки з американським колегою, Зеленський назвав зустріч у Ватикані «переломним моментом», коли під час особистої розмови віч-на-віч за 15–20 хвилин вдалося змінити характер взаємин.

«Ми були лише вдвох. І я був дуже радий почути президента, і сподіваюся, що він мене почув. Президент Трамп почав намагатися довіряти мені, і це найголовніше. Я вважаю, що це ключовий момент», – розповів Зеленський.

Він охарактеризував Трампа як "хорошого та сильного лідера", але додав, що остаточну оцінку його місцю в історії дасть час.

 

Геополітичні ризики та загроза відновлення СРСР

Зеленський говорив про поточні геополітичні ризики, зокрема про те, що відродження Радянського Союзу в особі Росії створює глобальну загрозу для США, особливо у разі його альянсу з Китаєм.

«Я вважаю, що Радянський Союз є найнебезпечнішим ворогом для Сполучених Штатів. Якщо Росія знову стане Радянським Союзом… ви отримаєте Китай і Радянський Союз. Найбільша імперія, найбільша армія у світі, і вони будуть справді більшими за Сполучені Штати. І це буде небезпечно для вас», – наголосив президент.

Він також поділився історичним досвідом придушення національних культур, з яким стикалися нації що входили до СРСР – радянська влада окупувала території і протягом 70 років нищила традиції, мови та релігію.

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Теги: США Дональд Трамп Україна Владимир Зеленский інтерв'ю дрон

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