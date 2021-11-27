Обвинувачений у справі катівні «Ізоляція» виїхав з України

Євген Бражніков, який катував людей у тюрмі «ДНР», просить притулку у Франції

Обвинувачений у катуванні співвітчизників у донецькій спецв'язниці «Ізоляція» Євген Бражніков, який є також потерпілим у справі щодо цієї тюрми, виїхав з України та просить притулку у Франції. Про це повідомляють «Ґрати».

«Обвинувачений у справі катівні «ДНР» «Ізоляція» Євген Бражников виїхав з України та попросив притулку у Франції», – повідомив адвокат Бражнікова Віталій Гончаров у письмовому клопотанні до суду про участь свого підзахисного по відео.

Відзначається, що самого адвоката на засіданні не було через хворобу.

Нагадаємо, що 9 листопада у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція». Приморський суд Маріуполя арештував на два місяці без права застави затриманого колишнього очільника тюрми донецьких бойовиків «Ізоляція» Дениса Куліковського. Варто вказати, що керівник донецької катівні «Ізоляція» спокійно жив у Києві з 2019 року.

Згодом СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці «Ізоляція» Дениса Куліковського, який розповів про те, як катували затриманих. Він розповів, що працював в «Ізоляції» з 2014 року, був інспектором охорони, стежив за «безпекою» до грудня 2014 року, потім його призначили начальником.

«Моя роль була витягнути правдиві, скажімо так, свідчення. При кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, лікар був, щоб якщо людині стало погано, він її відкачував», – сказав Куліковський.

Бойовик також розповів, як підриви авто контррозвідника Олександра Хараберюша та полковника розвідки у Києві Максима Шаповалова готувалися на території «Ізоляції».

До слова, СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції».

Влітку правозахисники презентували фільм про донецький концтабір «Ізоляція».

Раніше у мережу виклали фото російського концтабору в окупованому Донецьку.