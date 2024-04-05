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Лубінець прокоментував загибель новомобілізованих на передовій

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лубінець прокоментував загибель новомобілізованих на передовій
Омбудсмен заявив, що були випадки, коли через кілька днів після мобілізації хлопці опинялися на фронті та гинули
фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Лубінець наголосив, що жодна людина не понесла покарання за загибель новомобілізованих на передовій

В Україні були випадки, коли новомобілізовані опинялися на фронті вже за декілька днів після мобілізації і гинули. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю «Суспільному».

«Дійсно, є ганебні випадки, коли хлопців мобілізували, через декілька днів вони були на передовій і загинули. Чи бачили ви хоч одну людину, яка за це понесла покарання? Коли виходить головнокомандувач, він повинен найперше сказати: мінімум три місяці підготовка. Друге: по всіх подібних випадках ми розібралися, от конкретні прізвища, дивіться, які вони понесли покарання. Інакше буде залишатись недовіра до мобілізаційних процесів і будуть і далі ці історії, яких насправді не дуже багато», – наголосив він.

Лубінець зазначив, що багато людей уникають спілкування з військовими, оскільки очікують, що їм дадуть повістку і наступного дня відправлять на передову.

«Коли б роз'яснювали, що буде довготривалий процес підготовки, можливо, за кордоном, що після цього буде психологічна підготовка. Бойові командири розказують, що людей, які до них приїхали після підготовчих моментів, не направляють на передову. Спочатку вони спілкуються з тими, хто вже воював. Потім змішують групи, щоб поруч з людиною не освіченою була освічена, щоб передавала досвід», - пояснив ", – пояснив омбудсмен.  

Дмитро Лубінець нагадав, що в одному з інтерв’ю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що новобранці мають проходити навчання. За словами уповноваженого з прав людини, «Сирський повинен казати, не вони «мають», а вони «пройдуть» підготовку мінімум 2-3 місяці, а до цього 100% не потраплять на передову».

Нагадаємо, мобілізовані в Україні проходять обов’язкове навчання, терміни якого залежать від обраного фаху. Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що перед тим, як мобілізований починає виконувати певні завдання, він спочатку проходить навчання, освоює професію і лише після цього потрапляє до свого підрозділу.

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Теги: навчання Олександр Сирський Лубінець мобілізація

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