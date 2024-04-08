Президент Фінляндії пояснив, як досягти миру з РФ

За словами президента Фінляндії, єдине, що розуміє російський диктатор Володимир Путін, – це сила

Єдиний спосіб досягти миру в Україні – це поле бою. Оскільки диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє CNN.

«Я багато років брав участь у мирному посередництві, і, звичайно, коли ви виступаєте посередником, усе починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що в цьому конкретному випадку холодна правда полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру – це поле бою», – заявив він.

За словами президента Фінляндії, єдине, що розуміє російський диктатор Володимир Путін, – це сила. «І з усіх боків ця війна занадто велика для нього, щоб її програти. Я просто іноді задаюся питанням, чи не є мир майже неможливим з його точки зору, але я думаю, що є зрушення в мові, яка виходить від українців і президента Зеленського», – заявив Стубб.

Він підкреслив, що зокрема, це розмови про мирний форум, який потрібен. «Очевидно, що швейцарці прийматимуть його на якомусь етапі в найближчому майбутньому, але мир має бути двостороннім. Це не тільки односторонній шлях. Необхідно, щоб на певному етапі шляхи зустрілися. Але коли для цього будуть відповідні умови, я не знаю. Чесно кажучи, зараз у нас немає абсолютно ніякого політичного діалогу з Росією. І я не думаю, що ми можемо, та й не повинні», – заявив президент Фінляндії.

Нагадаємо, парламент Фінляндії підтримав безстрокове закриття кордону з РФ.