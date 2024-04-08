Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Фінляндії пояснив, як досягти миру з РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Фінляндії пояснив, як досягти миру з РФ
Олександр Стубб наголошує, що єдиний спосіб досягти миру з РФ – це поле бою
фото: yle.fi

За словами президента Фінляндії, єдине, що розуміє російський диктатор Володимир Путін, – це сила

Єдиний спосіб досягти миру в Україні – це поле бою. Оскільки диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили.
Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє CNN.

«Я багато років брав участь у мирному посередництві, і, звичайно, коли ви виступаєте посередником, усе починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що в цьому конкретному випадку холодна правда полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру – це поле бою», – заявив він.

За словами президента Фінляндії, єдине, що розуміє російський диктатор Володимир Путін, – це сила. «І з усіх боків ця війна занадто велика для нього, щоб її програти. Я просто іноді задаюся питанням, чи не є мир майже неможливим з його точки зору, але я думаю, що є зрушення в мові, яка виходить від українців і президента Зеленського», – заявив Стубб.

Він підкреслив, що зокрема, це розмови про мирний форум, який потрібен. «Очевидно, що швейцарці прийматимуть його на якомусь етапі в найближчому майбутньому, але мир має бути двостороннім. Це не тільки односторонній шлях. Необхідно, щоб на певному етапі шляхи зустрілися. Але коли для цього будуть відповідні умови, я не знаю. Чесно кажучи, зараз у нас немає абсолютно ніякого політичного діалогу з Росією. І я не думаю, що ми можемо, та й не повинні», – заявив президент Фінляндії.

Нагадаємо, парламент Фінляндії підтримав безстрокове закриття кордону з РФ.

Читайте також:

Теги: Фінляндія переговори росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупант пішов до війська, щоб заробити грошей
Полонений окупант пояснив, чому підписав контракт та поїхав убивати українців
Вчора, 16:14
Розгляд питань, пов’язаних з обороною ЄС і виходом на новий рівень підтримки Євросоюзом України у боротьбі з Росією, є безумовно позитивним як для України, так і для самого Євросоюзу
Євросоюз збільшує витрати на оборону. Чому це важливо для України
30 березня, 09:03
Грузія вийшла на Євро-2024, здолавши у серії пенальті Грецію у фіналі плей-оф
Гравці збірної Грузії після виходу на Євро-2024 разом з фанами скандували «Абхазія – це Грузія»
27 березня, 09:55
Більшість поляків розраховують придбати житло в Іспанії за 150 тис. євро
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни
26 березня, 20:40
Киргизстан закликав своїх громадян тимчасово утриматися від поїздок до Росії
Киргизстан закликав своїх громадян тимчасово утриматися від поїздок до Росії
25 березня, 14:58
Основна маса російських стратегічних резервів має набути бойових та оперативних спроможностей приблизно наприкінці весни, початку літа
Стратегічні резерви Росії: між заявами та реальністю
21 березня, 12:05
Гроші направлять для фінансування бюджетного дефіциту та програм соціальної допомоги
Україна отримала $1,5 млрд від Канади
21 березня, 01:34
Нині ексміністр Олександр Лавринович перебуває у розшуку, орієнтовно живе на Кіпрі
Лавринович у розшуку, хто може жити на його держдачі? Суд здивував рішенням
9 березня, 19:15
Візит Зеленського до Туреччини, Тимошенко знайшов нову роботу. Головне за 8 березня
Візит Зеленського до Туреччини, Тимошенко знайшов нову роботу. Головне за 8 березня
8 березня, 21:00

Політика

Президентка Молдови організувала турне по країні: яка мета зустрічей з громадянами
Президентка Молдови організувала турне по країні: яка мета зустрічей з громадянами
Президент Фінляндії пояснив, як досягти миру з РФ
Президент Фінляндії пояснив, як досягти миру з РФ
Прем'єр Словаччини боїться «покарання» Європи за нового президента
Прем'єр Словаччини боїться «покарання» Європи за нового президента
Іржаве філіппінське судно стало точкою напруги між США та Китаєм
Іржаве філіппінське судно стало точкою напруги між США та Китаєм
Азербайджан заявив, що Вірменія обстріляла його територію
Азербайджан заявив, що Вірменія обстріляла його територію
Ізраїль заявив, що війна із ХАМАСом далека від завершення
Ізраїль заявив, що війна із ХАМАСом далека від завершення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Битва за Краматорськ. На що розраховує Росія
29K
Ворог наступатиме в найближчі місяці: Буданов назвав напрямок
16K
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
15K
Ще двом російським областям загрожує підтоплення, Путін здивував реакцією на паводок
8430
Сили оборони назвали місто в Запорізькій області, яке хочуть захопити окупанти
5197
На українських біженців у Чехії очікують зміни: що потрібно знати

Новини

Аномальне тепло та грози: метеоролог розповіла про погоду в Україні до кінця весни
Сьогодні, 10:46
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:36
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
6 квiтня, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
5 квiтня, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
5 квiтня, 18:55

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua