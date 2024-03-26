Данія вирішила, що робитиме із винищувачами F-16: що отримає Україна

Глава Міноборони Данії Поульсен: Україні буде передано 19 винищувачів F-16

Частина винищувачів F-16 ВПС Данії вирушить в Україну. Решту, швидше за все, продадуть Аргентині, заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен. За його словами, переговори ще ведуться. Про це повідомляє агентство Ritzau.

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«Ми вирішили передати Україні 19 (літаків – «Главком»), а 24, що залишилися, потенційно будуть продані іншій країні. Зараз ми ведемо про це реальні переговори з Аргентиною», – сказав міністр.

Уточнюється, що інформація про це тривалий час не розкривалася. США та компанія-виробник F-16 Lockheed Martin повинні схвалити використання літаків іншою країною, процес отримання дозволу зайняв час, зазначають автори матеріалу.

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Профільне видання Army Recognition повідомило, що Аргентина має намір придбати у Данії винищувачі F-16 американського виробництва у кількості 24 одиниць. Як повідомляється, ця угода є значним прогресом для аргентинських ВПС після багатьох років пошуків «фінансово-життєздатних альтернатив». Пошук заміни винищувачам Mirage, знятим з озброєння ще в 2015 році, був утруднений через вето, накладене Великою Британією на продаж Аргентині озброєння, в якому присутні компоненти британського виробництва. Саме з цієї причини латиноамериканська країна не змогла придбати десять винищувачів F/A-50 Golden Eagle у Південної Кореї у 2020 році.

Через обмеження, накладені Великою Британією, Аргентина розглядала можливість купівлі китайсько-пакистанських винищувачів JF-17 Thunder. Угоду пропонувалося здійснити у кредит. Сума кредиту становила $664 млн. Але угода так і не відбулася. Аргентинські ВПС були зацікавлені у купівлі літаків даного типу через їхні можливості, а також пакет озброєння, запропонований Китаєм «з невеликими обмеженнями». Як зазначається, якби угода відбулася, то вона посилила б вплив Китаю в Південній Америці. Але обставини змінились. У листопаді 2023 року Сполучені Штати дозволили Данії продати винищувачі F-16 американського виробництва, що були у використанні.

Обрання на пост президента Хав'єра Мілея припинило всі дискусії щодо винищувачів JF-17. Таким чином, було продемонстровано небажання аргентинської влади поглиблювати співпрацю з Китаєм. Підтвердження купівлі 24 F-16 президентом Мілеєм 20 березня знаменує закінчення тривалого і складного процесу. Вартість контракту між Аргентиною та Данією оцінюється у $650 млн. Ця сума буде витрачена на самі винищувачі та авіаційні засоби.

Згідно з даними, наявними у відкритому доступі, на початок 2024 року ВПС Данії мали у своєму розпорядженні 33 одномісні винищувачі F-16A та 10 двомісних F-16B. Разом 43 літаки. Більшість із них буде продана Аргентині.

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Нагадаємо, країни НАТО можуть і мають робити більше для підтримки України, інакше через 2-3 роки буде занадто пізно. Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму. Міністр наголосив, що країни НАТО повинні працювати на довгострокову перспективу, адже агресія Росії стосується не тільки України.

Зокрема, він відзначив недостатні витрати деяких членів НАТО на оборону і проблеми європейського військово-оборонного комплексу, зокрема, з виробництвом снарядів.