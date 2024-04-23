Омбудсман відреагував на смерть мобілізованого на Закарпатті

Омбудсман зазначив, що ця ситуація надалі перебуватиме на його особистому контролі

Українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження щодо смерті чоловіка дорогою в навчальний центр у Закарпатській області. Про це омбудсман повідомив у Телеграмі.

«Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження», – заявив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що ця ситуація надалі перебуватиме на його особистому контролі.

Також представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини працюватимуть у Закарпатській і Львівській областях, аби дізнатися всі обставини.

Лубінець висловив співчуття родині померлого українця.

Нагадаємо, На Закарпатті помер мобілізований військовослужбовець, його везли в навчальний центр. Про це повідомив Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

По дорозі у навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав «Швидку допомогу», однак медики не встигли.

Повідомляється, що наразі проводиться службова перевірка.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану та загальної мобілізації є громадяни України, яких не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб. В чинному законодавстві чітко розписаний увесь їх список хвороб.

Так, у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» йдеться, що під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Придатність громадянина до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного.

Перелік громадян, що не підлягають призову, визначений в ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Але ці норми законодавства будуть діяти до набрання чинності нової редакції Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за яку 11 квітня 2024 року проголосувала Верховна Рада.