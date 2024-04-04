Китай розкрив своє бачення перемовин України з Росією

За словами речника МЗС, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою

МЗС Китаю переконане, у політичному врегулюванні «не повинно бути переможців і переможених»

Китай докладатиме зусиль для політичного врегулювання війни в Україні, де не буде «переможців та переможених». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін під час пресконференції.

Як відзначив речник, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою. Наразі існує ризик подальшого погіршення та ескалації, у зв'язку з чим необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту шляхом переговорів, а не бойових дій.

«У політичному врегулюванні не повинно бути переможців і переможених. Швидше за все, повинен переважати мир. Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у досягненні цієї мети. Китай не є ні тим, хто створив конфлікт, ні його стороною, і ніколи не надавав летальну зброю чи обладнання жодній стороні», – додав Веньбін.

За словами Веньбіна, Пекін не шукає вигоди від війни, а інші країни не повинні «оббріхувати і атакувати нормальні відносини між Китаєм і Росією».

Нагадаємо, Китай хоче, щоб було проведено міжнародну мирну конференцію, в якій на рівних брали б участь і Україна, і Росія.

Раніше влада Китаю заявила, що бойкотуватиме мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні, якщо Європа не дозволить РФ брати в цьому участь. Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, які, можливо, відбуватимуться у Швейцарії. В іншому разі Китай бойкотуватиме подібні зустрічі.