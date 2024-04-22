«Газпромом» збирається стати спонсором найтитулованішого футбольного клубу Угорщини

«Газпром» зараз співпрацює з «Црвеною Звездою», якій на рік платить близько 5 млн євро

«Ференцварош», який є найтитулованішим футбольним клубом Угорщини, та російська компанія «Газпром» ведуть переговори про спонсорський контракт, повідомляє Blikk.

Nemzeti Sport не вказує, що це «Газпром», але дає інформацію, що обговорюють довгострокову співпрацю з великими сумами. Проєкт контракту вже підготовлений, тому є ймовірність, що офіційної угоди буде досягнуто між сторонами найближчими тижнями.

«Газпром» зараз співпрацює з «Црвеною Звездою», якій на рік платить близько 5 млн євро.

Президент «Ференцвароша» – Габор Кубатов. Він є представником парламенту Угорщини, а також заступником голови партії Віктора Орбана «Фідес».

«Ференцварош» цього сезону здобув 35-й титул чемпіона Угорщини.