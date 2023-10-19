Діти займають перше місце у плані Путіна зі знищення України: що задумав диктатор

У президента Росії є стратегія подальшої долі української молоді на окупованих територіях та в країні-агресорці

Президент РФ Володимир Путін має на меті позбавити Україну дитячого населення – це частина плану диктатора. Про це заявив ексуповноважений з прав дитини, засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба, повідомляє кореспондентка «Главкома» з презентації фільму про викрадення дітей.

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Президент країни-агресорки хоче викрасти покоління українських дітей, а частину він уже вигнав з Батьківщини. «У плані Путіна знищити Україну діти займають перше місце. Це план Путіна – щоб нас взагалі не залишилось. Для нього діти – цінні, бо він знає: для того, щоб знищити Україну – треба знищити ідентичність», – наголосив Микола Кулеба.

Ексуповноважений з прав дитини розповів, що для Путіна краще депортувати дітей, аніж убивати їх. До того ж у диктатора є стратегія подальшої долі української молоді на окупованих територіях та у Росії: русифікувати дітей, схилити ненависть до України й використати їх як зброю проти України.

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«Сьогодні от серед тих дітей, яких ми повертаємо, уявіть собі, є діти, яких возили в Москву слухати лекції Соловйова і Медвєдєва, і інших політиків. З Херсонщини автобусами дітей возять в Москву чотири доби слухати маячню російських політиків. Працівники ФСБ приходять додому і молодих дівчат та хлопців під тиском запрошують поступати у вищі навчальні заклади в Москві, у Петербурзі без конкурсу», – сказав засновник і керівник організації Save Ukraine.

Микола Кулеба додав, що всі програми Росії нині спрямовані на те, аби зробити з депортованих дітей – слухняних російських військових.

Зазначимо, нині в Україні залишилася тільки половина дітей у порівнянні з 2014 роком. 30% неповнолітніх виїхали з України з батьками, тож наразі мешкають за кордоном. 20% українських дітей були вимушені лишитися під владою Росії на окупованих територіях або ж переїхати в країну-агресорку.

Попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових, так і з віддалених від бойових дій районів. У російських таборах дітей вчать історії держави-агресора, викривленому трактуванню її війни проти України та гімну РФ. Усе це відбувається за заздалегідь підготовленою програмою з метою «ідеологічної обробки» – куди росіяни депортують українських дітей (мапа).

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Раніше повідомлялося, що Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей.

Зауважимо, Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей, адже РФ робить усе, щоб маленькі українці забули про свою рідну землю, мову та культуру, зокрема змінює імена та дати народження депортованим українським дітям.

До слова, глава Кремля назвав викрадення дітей роздутою темою – Путін цинічно виправдав викрадення українських дітей (відео).

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Диктаторі підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Аналогічний ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини за президента РФ Марії Львової-Бєлової.

Як відомо, окупаційна влада активно розповсюджує російську пропаганду та найбільше намагається вплинути саме на маленьких українців. Окупанти продовжують займатися військових вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії – росіяни вивозять українських підлітків до військових таборів у РФ.

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Військово-патріотичне виховання українських дітей є примусовим: неповнолітніх навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні та готують до військової кар’єри – окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей. Крім того, російські пропагандисти розповідають дітям, що України ніколи не існувало.