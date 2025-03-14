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Спецпосланник Трампа чекав вісім годин, поки Путін наговориться із Лукашенком – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Спецпосланник Трампа чекав вісім годин, поки Путін наговориться із Лукашенком – медіа
Спецпосланець США Стів Віткофф провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним ввечері 13 березня
колаж: glavcom.ua

Візит Віткоффа був запланований заздалегідь, але Путін у цей час був зайнятий зустріччю з Лукашенком

Спецпосланник президента США Стів Віткофф, який став головним переговорником Дональда Трампа, прочекав майже вісім годин у Москві, аби зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Так, він був відправлений до Москви, щоб передати пропозицію США про 30-денне припинення вогню Володимиру Путіну.

Але, як пише Sky News, російський диктатор застосував свій улюблений прийом, аби продемонструвати зверхність: спецпосланник пробув у Москві трохи більше 12 годин, з яких щонайменше вісім – очікував на виклик до Кремля.

Візит Віткоффа був запланований заздалегідь, але Путін у цей час був зайнятий зустріччю з самопроголошеним президентом Білорусі, яку терміново організували перед переговорами з американським представником.

«Ми не знаємо точно, чи час візиту пана Лукашенка був навмисним, але це точно не було схоже на збіг. Натомість це було схоже на класичну гру Путіна у владу», – йдеться в матеріалі.

Запізнення на зустрічі характерні для диктатора Росії. Так, у липні 2012 року Путін вирушив на зустріч з президентом України Віктором Януковичем у Ялту, на яку запізнився більше ніж на три години. У листопаді 2013 року у Ватикані відбулася перша зустріч Володимира Путіна з Папою Римським Франциском – Понтифік прочекав 50 хвилин. Під час саміту G20 у Мексиці Володимир Путін запізнився на 40 хвилин на зустріч з президентом США Бараком Обамою. Як заявила тодішня держсекретар Гілларі Клінтон, Путін так і не вибачився за запізнення.

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним ввечері 13 березня. Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував зустріч та окреслив можливі подальші кроки Росії у перемовинах щодо завершення війни.

«Було надано російській стороні додаткову інформацію. І також, власне, через Віткоффа Путін передав інформацію і додаткові сигнали для президента Трампа», – заявив Пєсков. Сама розмова Путіна і Віткоффа відбулась у закритому форматі, тому подробиць зустрічі не оголошується.

Напередодні цього Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.

Згодом Дональд Трамп розповів деталі перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. 

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Теги: росія путін Україна диктатор Москва Стів Віткофф

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