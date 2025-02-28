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«Україна в НАТО» – безглузде питання». Перший міністр закордонних справ РФ звернувся до українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Україна в НАТО» – безглузде питання». Перший міністр закордонних справ РФ звернувся до українців
Андрій Козирєв: «Україна в НАТО» – це безглузда постановка питання
фото: glavcom.ua

Андрій Козирєв закликає президента Зеленського створювати дієвіші гарантії безпеки

Вступ України до НАТО не дасть жодних гарантій безпеки, адже Альянс нині перебуває в кризі. Таку думку висловив колишній глава МЗС Росії Андрій Козирєв в інтерв'ю «Главкому».

«Україна в НАТО» – це безглузда постановка питання, оскільки НАТО, можливо, розвалюється прямо зараз на наших очах, або, принаймні, перебуває в глибокій кризі. Якщо хтось думає, що вступ до Альянсу дасть якісь гарантії, нічого подібного», – зауважив Козирєв.

Водночас ексглава МЗС РФ вважає, що Україні потрібно таємно розробляти ядерну зброю. За його словами, саме б це гарантувати країні безпеку краще за НАТО.

«Але я б робив ядерну зброю без розголосу, потихеньку, максимально секретно і швидко. Більше того, 10-15 ядерних зарядів, не обов'язково надпотужних, буде достатньо. Звичайних ядерних зарядів, крихітних за сучасними мірками. Таких, як на Хіросіму був запущений. І 15 літаків, які здатні доставити відповідні ракети. Україна має все це: радянські літаки, старі, які здатні нести ядерну зброю. І це будуть гарантії безпеки», – підкреслив колишній глава МЗС Росії.

За словами Козирєва, така зброя стримувала б РФ від подальшого нападу, але не допомогла би звільнити вже захоплені території: «Інша справа, щоби відсунути російські війська, ядерну зброю не можна використовувати, тим більше на власній території. Це зброя стримування від подальшого нападу з боку Росії. Адже Зеленський каже, що нам потрібні гарантії».

Ексглава МЗС РФ додав, що якби Україна мала ядерну зброю, то Росія не насмілилася б почати війну і захопити територію.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «може забути про НАТО». Політик вчергове сказав, що прагнення України стати членом Альянсу «мабуть, і є причиною» широкомасштабного російського вторгнення.

До слова, у Вашингтоні заявили, що вступ України до НАТО наразі не обговорюється та не стоїть на порядку денному. Оскільки для США це означало б лише одне – негайне втручання американських військ. Про це в ефірі телеканалу Fox News повідомив радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц, пише «Главком».

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Теги: МЗС росія дипломатія НАТО війна Дональд Трамп ядерна зброя Володимир Зеленський Україна

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