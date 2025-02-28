«Україна в НАТО» – безглузде питання». Перший міністр закордонних справ РФ звернувся до українців
Андрій Козирєв закликає президента Зеленського створювати дієвіші гарантії безпеки
Вступ України до НАТО не дасть жодних гарантій безпеки, адже Альянс нині перебуває в кризі. Таку думку висловив колишній глава МЗС Росії Андрій Козирєв в інтерв'ю «Главкому».
«Україна в НАТО» – це безглузда постановка питання, оскільки НАТО, можливо, розвалюється прямо зараз на наших очах, або, принаймні, перебуває в глибокій кризі. Якщо хтось думає, що вступ до Альянсу дасть якісь гарантії, нічого подібного», – зауважив Козирєв.
Водночас ексглава МЗС РФ вважає, що Україні потрібно таємно розробляти ядерну зброю. За його словами, саме б це гарантувати країні безпеку краще за НАТО.
«Але я б робив ядерну зброю без розголосу, потихеньку, максимально секретно і швидко. Більше того, 10-15 ядерних зарядів, не обов'язково надпотужних, буде достатньо. Звичайних ядерних зарядів, крихітних за сучасними мірками. Таких, як на Хіросіму був запущений. І 15 літаків, які здатні доставити відповідні ракети. Україна має все це: радянські літаки, старі, які здатні нести ядерну зброю. І це будуть гарантії безпеки», – підкреслив колишній глава МЗС Росії.
За словами Козирєва, така зброя стримувала б РФ від подальшого нападу, але не допомогла би звільнити вже захоплені території: «Інша справа, щоби відсунути російські війська, ядерну зброю не можна використовувати, тим більше на власній території. Це зброя стримування від подальшого нападу з боку Росії. Адже Зеленський каже, що нам потрібні гарантії».
Ексглава МЗС РФ додав, що якби Україна мала ядерну зброю, то Росія не насмілилася б почати війну і захопити територію.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «може забути про НАТО». Політик вчергове сказав, що прагнення України стати членом Альянсу «мабуть, і є причиною» широкомасштабного російського вторгнення.
До слова, у Вашингтоні заявили, що вступ України до НАТО наразі не обговорюється та не стоїть на порядку денному. Оскільки для США це означало б лише одне – негайне втручання американських військ. Про це в ефірі телеканалу Fox News повідомив радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц, пише «Главком».
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