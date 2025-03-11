Головна Світ Політика
search button user button menu button

«М’яч тепер на боці Москви». Головні заяви Рубіо за підсумками перемовин у Джидді

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«М’яч тепер на боці Москви». Головні заяви Рубіо за підсумками перемовин у Джидді
фото: скріншот з відео

Держсекретар США наголосив, що Вашингтон передасть Москві «кількома каналами» пропозиції про припинення вогню в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів з українською делегацією у Саудівській Аравії заявив, що «Київ поділяє бачення миру Трампа, м’яч тепер на боці Москви». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Головні заяви держсекретаря США за підсумками перемовин у Джидді:

Рубіо наголосив, що Україна зробила «позитивний крок» до встановлення миру, і він сподівається, що Росія відповість взаємністю. Зокрема, він зазначив, що у Джидді обговорювалися довгострокові гарантії безпеки для України.

Також держсекретар США наголосив, що Вашингтон передасть Москві «кількома каналами» пропозиції про припинення вогню в Україні. Також Америка, за його словами, розраховує що Росія погодиться на 30-денне перемир’я.

Як повідомив Рубіо, перемовини з Москвою відбудуться найближчим часом.

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Офісу президента.

Зокрема, США  негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Читайте також:

Теги: війна Україна Саудівська Аравія США Марко Рубіо переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наша задача – не впасти з емоційних гойдалок і в усьому цьому угарі не завалити державу
Ні до Паски, ні іншим ближчим часом війна не закінчиться
19 лютого, 12:08
«Правило «найкраще – новачкам» є хибним, є протилежним тому, що треба робити»
План залучення молодих у військо. Що з цим не так?
13 лютого, 08:17
Стовп диму після вибуху у Кривому Розі
Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами
11 лютого, 22:23
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков
Кремль відкидає можливість обміну Курщини на окуповані території України
12 лютого, 12:41
Розмір охорони Маска може зрівнятися лише з рівнем захисту Трампа
Яка охорона зараз в Ілона Маска: CNN розкрило подробиці
21 лютого, 10:59
Храм первомученика і архідиякона Стефана у Кривому Розі
Російські ракети пошкодили храм у Кривому Розі: з’явились фото та відео
23 лютого, 10:01
Сьогодні відбулося засіданні лідерів країн G7
Зустріч лідерів країн G7, 16-й пакет санкцій проти Росії. Головне за 24 лютого
24 лютого, 21:00
Михайлов: З наших копалин отримати $500 млрд прибутку, як хоче Трамп, нереально
Доктор геології про забаганки Трампа: Отримати $500 млрд з наших копалин нереально
26 лютого, 08:00
Трамп: Я не вірю, що Путін порушить своє слово
Трамп не вірить, що Путін відновить війну в Україні після мирної угоди
28 лютого, 00:21

Політика

«М’яч тепер на боці Москви». Головні заяви Рубіо за підсумками перемовин у Джидді
«М’яч тепер на боці Москви». Головні заяви Рубіо за підсумками перемовин у Джидді
США відновлюють військову допомогу Україні
США відновлюють військову допомогу Україні
Україна погодилася на проміжне 30-денне припинення вогню: названо умову
Україна погодилася на проміжне 30-денне припинення вогню: названо умову
«Завдяки йому відбувся прорив». Рютте знайшов, за що похвалити Трампа
«Завдяки йому відбувся прорив». Рютте знайшов, за що похвалити Трампа
Перемовини між США та Україною: делегації представлять спільну заяву – FT
Перемовини між США та Україною: делегації представлять спільну заяву – FT
«Очікуємо фантастичні новини», – речниця Держдепу США про перемовини з Україною
«Очікуємо фантастичні новини», – речниця Держдепу США про перемовини з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
57K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
33K
Угорський депутат, який зірвав виступ Орбана, за день назбирав гроші на штраф
13K
Перемовини в Саудівській Аравії. Польський прем'єр звернувся до України та США
7525
Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі

Новини

Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Сьогодні, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua