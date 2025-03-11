«М’яч тепер на боці Москви». Головні заяви Рубіо за підсумками перемовин у Джидді

Держсекретар США наголосив, що Вашингтон передасть Москві «кількома каналами» пропозиції про припинення вогню в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів з українською делегацією у Саудівській Аравії заявив, що «Київ поділяє бачення миру Трампа, м’яч тепер на боці Москви». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC.

Головні заяви держсекретаря США за підсумками перемовин у Джидді:

Рубіо наголосив, що Україна зробила «позитивний крок» до встановлення миру, і він сподівається, що Росія відповість взаємністю. Зокрема, він зазначив, що у Джидді обговорювалися довгострокові гарантії безпеки для України.

Також держсекретар США наголосив, що Вашингтон передасть Москві «кількома каналами» пропозиції про припинення вогню в Україні. Також Америка, за його словами, розраховує що Росія погодиться на 30-денне перемир’я.

Як повідомив Рубіо, перемовини з Москвою відбудуться найближчим часом.

Нагадаємо, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Офісу президента.

Зокрема, США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.