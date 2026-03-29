Україна перейшла на літній час

Україна в ніч із 28 на 29 березня перейшла на літній час. О 03:00 годинники перевели на одну годину вперед. Про це пише «Главком».

Як відомо, перехід відбувається щороку в останню неділю березня відповідно до постанови уряду, яка діє з 1996 року. Після зміни часу Україна живе за київським часом (UTC+3), що впливає на різницю у часі з іншими країнами. Зокрема, різниця з більшістю країн Європи залишається незмінною, адже вони також переходять на літній час.

Більшість сучасних пристроїв, так як смартфони, комп’ютери, планшети автоматично синхронізують час, тоді як механічні годинники, будильники та кнопкові телефони потрібно переводити вручну.

Повернення на зимовий час традиційно відбудеться в останню неділю жовтня, коли стрілки переведуть на годину назад.

Переведення годинників застосовується в Україні ще з 1981 року – спочатку разом із республіками СРСР. Його запровадили для ефективнішого використання світлового дня та економії електроенергії. У 1990-х роках країна намагалася відмовитися від сезонного переходу, однак у 1992 році його відновили, узгодивши систему обчислення часу з європейською практикою.

Водночас навколо переведення годинників тривають дискусії. Прихильники вважають, що це допомагає раціональніше використовувати енергоресурси, тоді як противники наголошують на негативному впливі на здоров’я. За словами фахівців, зміна часу може порушувати біоритми, викликати втому, головний біль, проблеми зі сном і тимчасове зниження працездатності.

Попри це, наразі Україна продовжує жити за сезонною системою часу, а остаточного рішення щодо її скасування досі не ухвалено.

«Главком» розповідав, що вперше переведення стрілок годинника на годину вперед влітку і на годину назад взимку провели 1908 року у Великій Британії. На початку минулого століття перехід на літній і зимовий час пропонував також лондонський підрядник Вільям Віллетт. Він аргументував це можливістю економити електроенергію.