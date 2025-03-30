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Україна вночі перейшла на літній час

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна вночі перейшла на літній час
Цієї ночі відбувся перхід на літній час
фото з відкритих джерел

Смартфони та сучасні гаджети змінюють час автоматично

У ніч із 29 на 30 березня о 03:00 Україна перейшла на літній час, перевівши годинники на одну годину вперед. Про це повідомляє «Главком».

Переведення часу в Україні відбувається в останню неділю березня, і цьогоріч цей перехід відбувся за встановленим графіком.

Смартфони та сучасні гаджети змінюють час автоматично, тоді як механічні годинники та кнопкові телефони доведеться перевести вручну.

Повернення на зимовий час очікується в останню неділю жовтня о 4:00 ранку, коли стрілки годинників буде переведено на годину назад.

Ми писали, що в Україні годинники переводять із двох причин: через традицію відповідності біологічному календарному часу та для заощадження електроенергії.

Тривалий час в Україні точаться запеклі дискусії з приводу переводу стрілок годинників на зимовий і літній час. Депутати Верховної Ради вже давно не можуть порозумітись з цього приводу.

Україна разом із республіками СРСР 1981 року теж почала переводити годинники задля економії електроенергії та подовження світлового дня. На початку 1990-х в Україні спробували відмовитися від сезонного переходу, однак 1992 року переведення годинників знову відновили, врахувавши порядок обчислення часу, який діє в Європі.

Український уряд 1996 року затвердив постанову, яка регулює порядок переведення стрілок годинника. Нею українці послуговуються і досі.

Переведення годинників на зимовий і літній час справді впливає на економію електроенергії в побуті та на підприємствах, але не дуже суттєво. Водночас така традиція негативно впливає на здоров’я людей через примусову перебудову біологічних ритмів організму. Це впливає на сон, самопочуття людей і внаслідок цього – на працездатність.

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Теги: Україна переведення часу

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