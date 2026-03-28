Перехід на літній час: нейробіолог розповів, що допоможе швидко звикнути до нового ритму

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Уже 29 березня країна перейде на літній час
Втрата години сну під час переведення годинника впливає на самопочуття

Переведення годинника вперед 29 березня може викликати симптоми, схожі на джетлаг через втрату години сну. Утім, нейробіолог Роб Лукас стверджує: адаптацію можна полегшити простою зміною режиму. Ключову роль у цьому відіграє ранкове світло. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mirror.

Професор неврології Манчестерського університету Роб Лукас пояснив, що внутрішній біологічний годинник людини орієнтується насамперед на світло. Саме тому для швидшої адаптації до нового часу важливо зранку отримувати якомога більше природного освітлення.

Джетлаг (jet lag) – це тимчасовий розлад сну та загального самопочуття, викликаний невідповідністю між біологічним ритмом людини (внутрішнім годинником) і часом у новому місці після швидкого перельоту через кілька часових поясів.

За його словами, якщо потрібно почати прокидатися раніше, варто одразу після пробудження виходити на вулицю та проводити час при денному світлі. Це допомагає організму швидше «переналаштуватися» на новий ритм.

Науковець також звернув увагу, що переведення годинника відбувається у вихідні не випадково – у цей період люди мають більше гнучкості в графіку. Він радить використати неділю як старт адаптації, щоб до понеділка організм уже частково звик до нового часу.

Фахівець наголошує: уночі спальню слід тримати максимально темною, а вранці – навпаки збільшувати вплив яскравого світла. Саме ранкове сонячне світло є головним сигналом для «перезавантаження» циркадного ритму.

Загалом експерти радять проводити щонайменше 15 хвилин на свіжому повітрі протягом перших 30-60 хвилин після пробудження у неділю, а також у наступні дні після переведення годинника.

Перехід на літній час змінює баланс світла і темряви: ранки стають темнішими, а вечори – світлішими. Саме тому ранкове світло виступає головним сигналом для адаптації організму до нового режиму.

Нагадаємо, в Україні двічі на рік переводять годинники – навесні та восени. Уже 29 березня країна перейде на літній час: о 03:00 стрілки потрібно перевести на одну годину вперед – на 04:00.

Новий графік може стати доволі стресовим для організму і навіть викликати дратівливість, сонливість, відсутність енергії та головний біль. Однак неприємні наслідки можна оминути, якщо дотримуватися низки простих правил

Читайте також

Активність Сонця з 27 по 28 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 27-28 березня: якою буде сонячна активність
Вчора, 05:00
Активність Сонця з 25 по 26 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 25-26 березня: якою буде сонячна активність
25 березня, 04:00
Активність Сонця з 23 по 24 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 23-24 березня: якою буде сонячна активність
23 березня, 05:00
Активність Сонця з 21 по 22 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 21-22 березня: якою буде сонячна активність
21 березня, 05:00
Активність Сонця з 17 по 18 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 17-18 березня: якою буде сонячна активність
17 березня, 07:55
Активність Сонця з 15 по 16 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 15-16 березня: якою буде сонячна активність
15 березня, 07:25
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 14-15 березня
13 березня, 14:02
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 березня
6 березня, 14:10
Активність Сонця з 5 по 6 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 5-6 березня: якою буде сонячна активність
5 березня, 07:42

Здоров'я

Перехід на літній час: нейробіолог розповів, що допоможе швидко звикнути до нового ритму
Перехід на літній час: нейробіолог розповів, що допоможе швидко звикнути до нового ритму
Італія взялася за косметичні бренди через небезпечний вплив на дітей
Італія взялася за косметичні бренди через небезпечний вплив на дітей
103-річні жінки розкрили дієві секрети свого довголіття, які підтверджує наука
103-річні жінки розкрили дієві секрети свого довголіття, які підтверджує наука
У Китаї чоловік жив із металевою палицею в горлі вісім років: як закінчилася історія (фото)
У Китаї чоловік жив із металевою палицею в горлі вісім років: як закінчилася історія (фото)
«Будете жити сто років». 100-річна ювілярка з Тернопільщини назвала секрет свого довголіття
«Будете жити сто років». 100-річна ювілярка з Тернопільщини назвала секрет свого довголіття
Львівські нейрохірурги вперше провели операцію на мозку дитині з вагою 750 грамів: історія порятунку (фото)
Львівські нейрохірурги вперше провели операцію на мозку дитині з вагою 750 грамів: історія порятунку (фото)

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
