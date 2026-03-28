Перехід на літній час: нейробіолог розповів, що допоможе швидко звикнути до нового ритму

Втрата години сну під час переведення годинника впливає на самопочуття

Переведення годинника вперед 29 березня може викликати симптоми, схожі на джетлаг через втрату години сну. Утім, нейробіолог Роб Лукас стверджує: адаптацію можна полегшити простою зміною режиму. Ключову роль у цьому відіграє ранкове світло. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mirror.

Професор неврології Манчестерського університету Роб Лукас пояснив, що внутрішній біологічний годинник людини орієнтується насамперед на світло. Саме тому для швидшої адаптації до нового часу важливо зранку отримувати якомога більше природного освітлення.

Джетлаг (jet lag) – це тимчасовий розлад сну та загального самопочуття, викликаний невідповідністю між біологічним ритмом людини (внутрішнім годинником) і часом у новому місці після швидкого перельоту через кілька часових поясів.

За його словами, якщо потрібно почати прокидатися раніше, варто одразу після пробудження виходити на вулицю та проводити час при денному світлі. Це допомагає організму швидше «переналаштуватися» на новий ритм.

Науковець також звернув увагу, що переведення годинника відбувається у вихідні не випадково – у цей період люди мають більше гнучкості в графіку. Він радить використати неділю як старт адаптації, щоб до понеділка організм уже частково звик до нового часу.

Фахівець наголошує: уночі спальню слід тримати максимально темною, а вранці – навпаки збільшувати вплив яскравого світла. Саме ранкове сонячне світло є головним сигналом для «перезавантаження» циркадного ритму.

Загалом експерти радять проводити щонайменше 15 хвилин на свіжому повітрі протягом перших 30-60 хвилин після пробудження у неділю, а також у наступні дні після переведення годинника.

Перехід на літній час змінює баланс світла і темряви: ранки стають темнішими, а вечори – світлішими. Саме тому ранкове світло виступає головним сигналом для адаптації організму до нового режиму.

Нагадаємо, в Україні двічі на рік переводять годинники – навесні та восени. Уже 29 березня країна перейде на літній час: о 03:00 стрілки потрібно перевести на одну годину вперед – на 04:00.

Новий графік може стати доволі стресовим для організму і навіть викликати дратівливість, сонливість, відсутність енергії та головний біль. Однак неприємні наслідки можна оминути, якщо дотримуватися низки простих правил