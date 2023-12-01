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Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон
фото скріншот відео

Напередодні Порошенко отримав усі необхідні дозволи для виїзду у відрядження від голови Верховної Ради Стефанчука

Дозвіл лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка на право перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження було скасовано. Саме тому його і не випустили сьогодні за межі країни. Відповідний документ підписав заступник голови парламенту Олександр Корнієнко. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

До відома, напередодні Порошенко отримав усі необхідні дозволи для виїзду у відрядження від голови Верховної Ради Стефанчука. 

«Розпорядження Стефанчука про відрядження Петро Порошенко скасовує Корнієнко. Верховна Рада остаточно перетворюється на божевільню», – написала Геращенко.

Стало відомо, хто заборонив Порошенку виїхати за кордон фото 1

До відома, напередодні Порошенко отримав усі необхідні дозволи для виїзду у відрядження від голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. 

Також у Держприкордонслужбі пояснили, що у прикордонників наявне підтвердження, що відрядження Порошенка за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України. 

«Прикордонники забезпечують оформлення і пропуск осіб через кордон виключно відповідно до законодавства, зокрема, і Правил перетину кордону громадянами України. Як відомо, на час дії воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України», – заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка не пропустили на кордоні, попри підписаний головою Верховної Ради документ про відрядження.

Як повідомлялося, Петро Порошенко мав виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Крім цього, у Вашингтоні експрезидент проведе низку зустрічей з членами обох партій Конгресу США, де обговорить посилення американської фінансової та військової допомоги Україні. Також плануються зустрічі з представниками Державного департаменту США, керівництвом Європейської Комісії та Головою Консервативної партії Великої Британії.

Теги: Верховна Рада Ірина Геращенко Петр Порошенко Руслан Стефанчук Олександр Корнієнко

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