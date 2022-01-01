Десятки мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі

Понад 40 мігрантів в останній день 2021 року намагалися потрапити до Польщі

За минулу добу, 31 грудня, 44 мігранти з Близького Сходу намагалися перетнути польсько-білоруський кордон. Про це інформує Прикордонна служба Польщі у Twitter.

W ostatni dzien 2021r. gr.próbowały nielegalnie przekroczyć 44 os.

Na odcinku #PSGLipsk grupa 20 cudzoziemców podchodziła pod linię granicy. Na odcinku #PSG Narewka uszkadzano concertinę.

W 2021 gr.próbowano nielegalnie przekroczyć 39,7 tys.razy, w tym w grudniu-1,7 tys. pic.twitter.com/cFMqND038j — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 1, 2022

«В останній день 2021 року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 44 особи», – йдеться у повідомленні. За інформацією польських прикордонників, до ділянки кордону, яку охороняє застава Ліпська, підійшла група з 20 іноземців. Водночас на лінії кордону, що охороняється прикордонним загоном у Наревці, було пошкоджено колючий дріт загородження.

Це не перша спроба мігрантів нелегально потрапити з Білорусі до Польщі. У 2021 році польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 39,7 тис. нелегальних мігрантів, у грудні – 1,7 тис.

Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується. Згодом МВС відправило на кордон з Білоруссю понад вісім тисяч силовиків. Задля безпеки українсько-білоруського кордону на засіданні РНБО України було ухвалено низку невідкладних рішень.

Через міграційний колапс на кордоні з ЄС Лукашенко кинув тінь на Україну. Тож Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.