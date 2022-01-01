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    Десятки мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі

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    Напруження на польсько-білоруському кордоні не припиняється - Десятки мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі
    Напруження на польсько-білоруському кордоні не припиняється
    фото: Straż Graniczna

    Понад 40 мігрантів в останній день 2021 року намагалися потрапити до Польщі

    За минулу добу, 31 грудня, 44 мігранти з Близького Сходу намагалися перетнути польсько-білоруський кордон. Про це інформує Прикордонна служба Польщі у Twitter.

    «В останній день 2021 року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 44 особи», – йдеться у повідомленні. За інформацією польських прикордонників, до ділянки кордону, яку охороняє застава Ліпська, підійшла група з 20 іноземців. Водночас на лінії кордону, що охороняється прикордонним загоном у Наревці, було пошкоджено колючий дріт загородження.

    Це не перша спроба мігрантів нелегально потрапити з Білорусі до Польщі. У 2021 році польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 39,7 тис. нелегальних мігрантів, у грудні – 1,7 тис.

    Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

    8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

    Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується. Згодом МВС відправило на кордон з Білоруссю понад вісім тисяч силовиків. Задля безпеки українсько-білоруського кордону на засіданні РНБО України було ухвалено низку невідкладних рішень.

    Через міграційний колапс на кордоні з ЄС Лукашенко кинув тінь на Україну. Тож Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

    Теги: ЄС Twitter кордон
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    Десятки мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі