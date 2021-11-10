Безпека українсько-білоруського кордону: на засіданні РНБО ухвалено низку невідкладних рішень

Україна готується до такого самого сценарію, як на польсько-білоруському кордоні

10 листопада відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського, на якому розглянули ситуацію на державному кордоні з Білоруссю та заслухано звіти щодо запровадження обмежувальних заходів стосовно низки фізичних і юридичних осіб. Про це інформує Офіс президента.

Як розповів на брифінгу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, Україна готується до сценаріїв, які наразі можна спостерігати на білорусько-польському кордоні.

«Ми ухвалюємо рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на українсько-білоруському кордоні. Сьогодні були визначені найбільш вірогідні ділянки для масового скупчення мігрантів біля державного кордону. І буде здійснено посилення охорони державного кордону силами Національної гвардії та Національної поліції України», – розповів міністр.

Зокрема, за його словами, на цих ділянках буде подвоєно кількість представників ДПСУ, також будуть залучені резерви Нацгвардії, поліції та функціонуватимуть мобільні групи.

Крім того, як зазначив очільник МВС, найближчим часом у прикордонних областях України будуть проведені навчання із залученням підрозділів територіальної оборони з метою підвищення готовності до можливих сценаріїв у разі потрапляння до нашої країни з території Білорусі незаконних мігрантів.

Нагадаємо, Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Читайте також: