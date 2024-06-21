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Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
Наразі невідомо хто і з якою метою приніс цей прапор на гру

На одному з синьо-жовтих стягів було написано «Give us elections»

Сьогодні, 21 червня, під час поєдинку Євро-2024 Україна – Словаччина був помічений прапор з дивним написом. Зокрема, на одному з синьо-жовтих стягів було написано «Give us elections». Українською мовою – «Дайте нам вибори».

Варто зазначити, що провисів цей прапор не дуже довго. Він зник приблизно через 25 хвилин після початку гри.

Наразі невідомо хто і з якою метою приніс цей прапор на гру. Не можна виключати варіант з провокацією.

Нагадаємо, у Дюссельдорфі збірна Україна зіграла другий матч у груповому турнірі Євро-2024, обігравши збірну Словаччину з рахунком 2:1.

До слова, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тис. євро. Саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Словаччина прапор Україна

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