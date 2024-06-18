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Росія засудила до 12 років українку, яка під тиском провела «акцію протесту» в Москві – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія засудила до 12 років українку, яка під тиском провела «акцію протесту» в Москві – ЗМІ
Христина Любашенко у дебатах виступала українською мовою. Винною себе вона не визнає: «Як це діло сталося, я думаю, вам усім зрозуміло»
фото: Олександра Астахова / Медіазона

Українку шантажував чоловік в Європі, саме тому вона поїхала до Москви «влаштувати маніфестацію»

У понеділок, 17 червня, у Москві засудили до 12 років 35-річну українку за нібито розповсюдження «фейків» про війну та участь у терористичній організації. Про це пише Медіазона.

За версією слідства, 8 травня 2023 року українка поставила колонки на вікно квартири у підмосковному місті Довгопрудному та голосно включила запис з антивоєнною промовою та гімном України. Того ж дня вона поїхала на Воробйові гори в Москві і запустила повітряні кульки з прив'язаним до них біло-синьо-білим прапором, який силовики вважають прапором легіону «Свобода Росії». Розгляд справи зайняв лише два дні.

Зазначається, що українка Христина Любашенко після початку повномасштабного вторгнення РФ переїхала з дітьми, хворими мамою та дідусем із Києва у Швейцарію.

Там Любашенко познайомилась із сусідом Віталієм Юрченком, який, за словами адвокатки, «видавав себе за біженця з України». Чоловік спочатку давав жінці гроші в борг, а потім попросив поїхати до Москви і за гроші провести там мирну акцію проти війни: запустити в небо жовто-сині кульки. Проте згодом умови акції змінилися. 

«Ні про прапор у кольоровій гамі біло-синьо-білий, ні про колонки, з яких має транслюватися гімн України та текст, жодної мови на той момент не йшлося», – наголосила адвокатка. Саме Юрченко, каже захист, купив Любашенко квиток в один кінець і винайняв квартиру у Москві. Він же ретельно контролював пересування жінки та давав їй доручення.

У травні 2023 року українка приїхала до Москви, після чого Юрченко сказав їй виставити з вікон колонки з антивоєнною промовою та гімном України, а за відмову – погрожував нашкодити дітям, пише видання. Вона погодилась, і за кілька днів також запустила білі повітряні кулі, із біло-синьо-білим прапором, після чого її затримали.

Адвокатка також звернула увагу на те, що правоохоронці, які затримали Любашенко, заздалегідь мали інформацію про підготовку нею акції з кульками, хоча вона нікому про неї не повідомляла. 

Спершу Христина перебувала в ізоляторі тимчасового тримання, а вже 17 червня другий Західний окружний військовий суд засудив 35-річну українку Христину Любашенко до 12 років ув'язнення, визнавши її винною у нібито поширенні «фейків» про війну та участі в терористичній організації.

Адвокат просила суд закрити справу через відсутність ознак складу злочину. Христина Любашенко у дебатах виступала українською мовою. Винною себе вона не визнає: «Як це діло сталося, я думаю, вам усім зрозуміло».

Нагадаємо, у Росії Південний окружний військовий суд незаконно виніс вирок українському військовополоненому Владиславу Плахотнику. Його засудили до 18 років увʼязнення. Про це повідомила прокуратура Ростовської області. Раніше у Росії засудили до 12 років колонії українського військовослужбовця Павла Запорожця.

Також російський президент Володимир Путін часто хвалиться тим, що його країна є лідером у світі в розробці гіперзвукової зброї, швидкість якої в п’ять разів перевищує швидкість звуку. Але ряд російських фізиків, які працюють над наукою, що лежить в їх основі, були звинувачені в державній зраді та ув'язнені в останні роки, що правозахисні групи вважають надмірним придушенням. Про це повідомляє ВВС. 

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Теги: гроші прапор адвокат чоловік квиток повітряні кулі українка

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