«Самоповернення в Крим». Історія кримських татар після депортації

На зламі «вісімдесятих» і «дев’яностих» кримські татари масово поверталися в тоді ще радянський Крим

18 травня – трагічна дата в історії кримських татар. Цього дня 1944 року Радянська влада почала операцію з депортації кримських татар у віддалені райони СРСР, насамперед до Середньої Азії. Щоб виправдатися за невдачі у протистоянні з німцями, очільники радянських партизанів звинувачують кримських татар у колабораціонізмі, хоча ще в часи війни з’ясовується, що це – наклеп. Під час виселення й у перші роки після депортації майже половина депортованих – понад 238 500 людей, гине.У цей день в Україні вшановують пам'ять жертв цього злочину та відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу.

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Суспільне разом із Лабораторією журналістики суспільного інтересу публікує п'яту частину мультимедійного проєкту про історію 90-х років, розказану самими українцями.

«Самоповернення в Крим»

На зламі «вісімдесятих» і «дев’яностих» кримські татари масово поверталися в тоді ще радянський Крим, де стикалися з протидією з боку і місцевої влади, і населення, нацькованого пропагандою. Право купити бодай якесь житло, влаштуватися на роботу, отримати пай землі кримським татарам доводилося виборювати під час численних акцій протесту, виступів, постійного тиску та перемовин з місцевими чиновниками. Тодішня влада називала це самозахопленням. Для кримських татар це було – «самоповернення».

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Режисер Ахтем Сеітаблаєв, один з героїв фільму, який прилетів у Сімферополь влітку 1989-го, згадує, що тоді кожний кримський татарин мав бути істориком і пояснювати сусідам, колегам, знайомим, “що таке автохтонний народ, які ріки й гори в Криму мають кримськотатарські назви, чому ні до якої Монголії ніхто повертатися не повинен…”

Кримські татари вітали незалежність України, сподівалися, що молода держава поведеться з ними справедливо, і їх перестануть вважати людьми «другого сорту». Але радянська інерція триває довго, у Криму на місцях залишаються ті самі чиновники. Кримським татарам і далі доводиться проводити пікети – а влада застосовує силу, як це було у Червоному раї. Десятиліття пішли на те, аби зникла уявна стіна між кримськими татарами та місцевим населенням.

Після анексії Криму Росією історія з депортацією для багатьох кримськотатарських сімей повторюється – вони вимушені знову тікати від переслідувань і знову мріяти про повернення додому.

І все ж це історія перемоги цілого народу. Всупереч системі й завдяки згуртованості. Бо надзавдання і тоді, і зараз – «повернути наших батьків в Крим, поки ті ще живі», – пояснює героїня фільму Ульвіє Аблаєва, «ініціативниця» як раніше називали активістів, організаторка першого наметового містечка на Південному березі Криму.