Урядовці затвердили використання нового правопису кримськотатарської мови

Над створенням правопису працювали провідні мовознавці, науковці та представники кримськотатарського народу

Кабмін затвердив використання нового правопису кримськотатарської мови на основі латиниці, який був схвалений Національною комісією з кримськотатарської мови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Представництво президента в Криму.

«Цей документ – результат масштабної роботи, яка тривала з 2023 року, відповідно до урядового розпорядження. Правопис базується на алфавіті, затвердженому ще у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки, що відповідає сучасним мовним тенденціям та історичній традиції кримськотатарської мови», – зазначили у заяві.

Над створенням правопису працювали провідні мовознавці, науковці та представники кримськотатарського народу. Зокрема, до розробки долучилися Міністерство освіти і науки України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Меджліс кримськотатарського народу та інші фахівці.

«Затверджені правила охоплюють написання, навчання, використання у медіа, літературі та топоніміці. Їх рекомендують до застосування всім державними органами, включно з місцевими та військовими адміністраціями, зокрема на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», – зауважили у представництві.

До моменту ухвалення документа пройшло шість засідань. Завершальне слово було за Національною комісією, яка офіційно схвалила проєкт правопису 4 листопада 2024 року.

У представництві президента України в Криму підкреслили, що це рішення «не лише забезпечує реалізацію прав корінного народу України, а й підтримує міжкультурний діалог у багатонаціональній державі».

Також додали, що перехід кримськотатарської мови на латинську графіку тривав ще з часів здобуття Україною незалежності, і зараз «цей процес вже завершений».

Нагадаємо, У Києві стався інцидент із водієм таксі, який висадив пасажирку з автомобіля та схопив її за обличчя після зауваження щодо використання російської мови.