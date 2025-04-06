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Урядовці затвердили використання нового правопису кримськотатарської мови

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Урядовці затвердили використання нового правопису кримськотатарської мови
Рішення забезпечує реалізацію прав корінного народу України, та підтримує міжкультурний діалог у багатонаціональній державі
фото ілюстративне

Над створенням правопису працювали провідні мовознавці, науковці та представники кримськотатарського народу

Кабмін затвердив використання нового правопису кримськотатарської мови на основі латиниці, який був схвалений Національною комісією з кримськотатарської мови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Представництво президента в Криму.

«Цей документ – результат масштабної роботи, яка тривала з 2023 року, відповідно до урядового розпорядження. Правопис базується на алфавіті, затвердженому ще у вересні 2021 року, і передбачає використання латинської графіки, що відповідає сучасним мовним тенденціям та історичній традиції кримськотатарської мови», – зазначили у заяві.

Над створенням правопису працювали провідні мовознавці, науковці та представники кримськотатарського народу. Зокрема, до розробки долучилися Міністерство освіти і науки України, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Меджліс кримськотатарського народу та інші фахівці.

«Затверджені правила охоплюють написання, навчання, використання у медіа, літературі та топоніміці. Їх рекомендують до застосування всім державними органами, включно з місцевими та військовими адміністраціями, зокрема на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», – зауважили у представництві.

До моменту ухвалення документа пройшло шість засідань. Завершальне слово було за Національною комісією, яка офіційно схвалила проєкт правопису 4 листопада 2024 року.

У представництві президента України в Криму підкреслили, що це рішення «не лише забезпечує реалізацію прав корінного народу України, а й підтримує міжкультурний діалог у багатонаціональній державі».

Також додали, що перехід кримськотатарської мови на латинську графіку тривав ще з часів здобуття Україною незалежності, і зараз «цей процес вже завершений».

Нагадаємо, У Києві стався інцидент із водієм таксі, який висадив пасажирку з автомобіля та схопив її за обличчя після зауваження щодо використання російської мови.

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Теги: мова кримські татари

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