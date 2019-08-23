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    Суспільство

    Українці відсьогодні зможуть їздити без віз ще до однієї країни

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    На початку цього року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна веде переговори про безвізовий режим з 22 світовими державами - Українці відсьогодні зможуть їздити без віз ще до однієї країни
    На початку цього року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна веде переговори про безвізовий режим з 22 світовими державами

    З 23 серпня українці можуть оформляти електронні візи на 30 днів до Лаоської Народно-Демократичної Республіки

    Українці з 23 серпня 2019 року отримали можливість відвідати Лаоську Народно-Демократичну Республіку оформивши електронну візу.

    Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Facebook.

    Зазначається, що дозволений термін перебування в країні становить до 30 діб.

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    «У Лаос з електронною візою. Така можливість введена урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки для громадян України (туристичні поїздки терміном до 30 днів)», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в квітні цього були скасовані візи для поїздок у Таїланд. Однак термін перебування в країні не повинен перевищувати 30 днів.

    Також повідомлялося - на початку цього року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна веде переговори про безвізовий режим із 22 світовими державами.

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