Українці відсьогодні зможуть їздити без віз ще до однієї країни



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На початку цього року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна веде переговори про безвізовий режим з 22 світовими державами

З 23 серпня українці можуть оформляти електронні візи на 30 днів до Лаоської Народно-Демократичної Республіки

Українці з 23 серпня 2019 року отримали можливість відвідати Лаоську Народно-Демократичну Республіку оформивши електронну візу.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Facebook.

Зазначається, що дозволений термін перебування в країні становить до 30 діб.

«У Лаос з електронною візою. Така можливість введена урядом Лаоської Народно-Демократичної Республіки для громадян України (туристичні поїздки терміном до 30 днів)», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в квітні цього були скасовані візи для поїздок у Таїланд. Однак термін перебування в країні не повинен перевищувати 30 днів.

Також повідомлялося - на початку цього року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна веде переговори про безвізовий режим із 22 світовими державами.