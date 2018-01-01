Українці зустріли Новий 2018 рік

У Києві святкування проходить на п'яти головних локаціях

Україна в 00:00 1 січня зустріла новий - 2018 рік. Українці послухали телезвернення президента Петра Порошенка, і в ці хвилини по всій країні проводяться святкові заходи. У столиці країни головне святкування проходить на Софійській площі, де виконали гімн України. О 20:00 на площі почалися гуляння під відкритим небом, також перед киянами та



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Святкування у Києві

У Києві святкування проходить на п'яти головних локаціях

Україна в 00:00 1 січня зустріла новий - 2018 рік. Українці послухали телезвернення президента Петра Порошенка, і в ці хвилини по всій країні проводяться святкові заходи.

У столиці країни головне святкування проходить на Софійській площі, де виконали гімн України. О 20:00 на площі почалися гуляння під відкритим небом, також перед киянами та гостями столиці виступають популярні українські виконавці.

Як інформує телеканал 112, зараз святкування Нового року 2018 на Софійській в самому розпалі, воно завершиться близько 3:00. Крім того, новорічні заходи паралельно проходять ще на чотирьох площах Києва.

У новорічну ніч роботу громадського транспорту і метро в Києві продовжать на три години. Таким чином, транспорт курсуватиме до ранку, після чого почне працювати нова зміна.

Крім того, до закінчення свят буде відкрито проїзд по вулиці Хрещатик.

Також зазначимо, що понад 17 тис. українців зустрінуть Новий рік 2018 в поїздах.

Нагадаємо, на Новий рік в Україні чергуватимуть сім тисяч рятувальників. У Києві на свята запустять ретропотяг.

До слова, Нова Зеландія стала першою державою на планеті, яка зустріла прихід нового року.

Напередодні президент України Петро Порошенко назвав 10 головних досягнень України за 2017 рік.

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