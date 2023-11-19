Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну
Зброю спрямованої енергії мають лише США та Ізраїль
фото: The War Zone

Веслі Кларк пояснив, за чим стоїть майбутнє успіху України на полі бою

Зброя спрямованої енергії (DEW), яка є засекреченою у США, може допомогти Україні швидко здобути перемогу у війні з Росією. Таку думку висловив екскомандувач сил НАТО у Європі та генерал армії США у відставці Веслі Кларк під час круглого столу, який організувала «Атлантична рада», передає Радіо Свобода.

За словами Кларка, ця зброя завдає шкоди своїй цілі високо сфокусованою енергією без твердого снаряда, використовуючи лазерний промінь, мікрохвилі, пучки частинок і звукові промені. Така технологія може використовуватися, зокрема, проти живої сили, ракет, транспортних засобів та дронів.

«Цю зброю мають США, її має Ізраїль. Україна не отримає її від США, тому що вона засекречена. Зараз усе базується на електроніці. Більшість електроніки у колишньому СРСР вироблялося в Україні. Українські наукові дослідження, високі технології, електрооптичні технології – все це є майбутнім вашого успіху на полі бою», – зауважив американський генерал у відставці.

Нагадаємо, що 6-7 грудня відбудеться дводенна конференція української та американської оборонно-промислової бази, де обговорюватимуть спільне виробництво зброї. 

До слова, днями президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна активно рухається зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї.

Як повідомлялося, Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.

Теги: США Україна війна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони ліквідували ворожі дрони
Окупанти вдарили по Україні «Шахедами»: подробиці від Генштабу
10 листопада, 07:06
Світ знову стоїть за крок від глобальної війни
Війна чи людство. Хто переможе?
8 листопада, 19:39
Обвинувачений повідомив, що після переїзду на Західну Україну, почав сповідувати віру «Нове покоління», яка забороняє брати участь у військових діях
Ухилянт, який під час війни став набожним, сідає у тюрму
8 листопада, 12:40

Політика

Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну
Генерал США назвав таємну зброю, яка допоможе Україні швидко виграти війну
Foreign Policy: США стоять на порозі Третьої світової
Foreign Policy: США стоять на порозі Третьої світової
Туреччина розглядала розрив дипломатичних відносин із Ізраїлем
Туреччина розглядала розрив дипломатичних відносин із Ізраїлем
Китай поновлює військову активність біля Тайваню
Китай поновлює військову активність біля Тайваню
Представник ЄС розповів, хто має отримати контроль над Сектором Гази
Представник ЄС розповів, хто має отримати контроль над Сектором Гази
Україна більш адаптована до війни, ніж РФ – міністр оборони Естонії
Україна більш адаптована до війни, ніж РФ – міністр оборони Естонії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
49K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
37K
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
27K
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
17K
Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача
17K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години

Новини

Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту