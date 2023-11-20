Названо кількість журналістів, що загинули за півтора місяця війни Ізраїлю та ХАМАС

Найбільш смертоносним для журналістів став перший день війни – 7 жовтня

Із початку війни Ізраїлю та ХАМАС під час виконання обов'язків загинули 48 працівників ЗМІ. Про це повідомив Комітет захисту журналістів (CPJ).

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За даними некомерційної організації, найбільш смертоносним для журналістів став перший день війни – 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, цього дня було вбито 6 журналістів. 5 людей загинули минулої суботи, 18 листопада.

«Журналісти в Газі стикаються з особливо високими ризиками, намагаючись висвітлювати конфлікт під час ізраїльського наземного наступу, включаючи руйнівні ізраїльські авіаудари, порушені комунікації, дефіцит постачань та масштабні перебої з електрикою», - заявили в CPJ.

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За даними організації, серед 48 загиблих журналістів та працівників ЗМІ 43 палестинці, четверо ізраїльтян та один ліванець. Дев’ять журналістів отримали поранення, три вважаються зниклими безвісти, 13 було заарештовано.

«CPJ підкреслює, що журналісти – це цивільні особи, які виконують важливу роботу під час кризи, і вони не повинні стати мішенню для ворогуючих сторін. Журналісти по всьому регіону йдуть на великі жертви, висвітлюючи цей несамовитий конфлікт», – додали в CPJ.

Як повідомлялося, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 18 листопада заявила про розширення операції в опорних пунктах ХАМАСу.