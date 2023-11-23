Головна Думки вголос Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
search button user button menu button
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Урядова організація

Трамп не врятує Росію від репарацій. І ось чому

glavcom.ua
Теоретична перемога Трампа на виборах у США також не врятує російські кошти від передачі Україні
фото: Reuters

«Деякі коментатори вважають, що Росія не платитиме репарації, що Захід не зможе конфіскувати російські активи»

Ще на початку цього місяця російський гауляйтер окупованої частини Запорізької області Балицький розповів про початок будівництва залізниці, яка має з’єднати Ростов-на-Дону з Кримом. Його кримський поплічник Аксьонов заявив: «Ми б серйозно скоротили логістику і меншою мірою залежали б від Кримського мосту, який понад 28-30 пар за добу не пропустить». Балицький тоді мріяв, що спорудження однієї гілки, навіть без електричної тяги, дасть змогу розв'язати «завдання військових», щоб «вивозити зерно, залізну руду, брухт, вугілля, які нам сьогодні треба зв'язати з великою землею». Зрадник також сказав, що такий шлях потрібен, оскільки дорога через керченський міст далека, а сам міст «є об'єктом підвищеної небезпеки».

Насправді, їх мрії розвіяв російський віцепрем’єр Хуснуллін, якому й доручили відповідальність за «відновлення нових регіонів»: «Такі питання опрацьовуються, але остаточного рішення поки що немає».

Трамп не врятує Росію від репарацій. І ось чому фото 1

Росії так чи інакше доведеться сплатити і за вивіз зерна, брухту та залізних руд, і взагалі за повоєнне відновлення України. Про те, як саме це станеться, розповів економіст Сергій Гурієв. (Він, як вважають в РФ, і стоїть за розробкою багатьох західних санкцій).

«Деякі коментатори вважають, що Росія не платитиме репарації, що Захід не зможе конфіскувати російські активи. Наразі немає правових інструментів, щоб забрати їх (у тому числі й резерви Центробанку). Але ці активи будуть заморожені доти, доки Росія не виплатить компенсацію Україні. І якщо вона не виплатить, то ми рано чи пізно ці гроші використовуватимемо для компенсації Україні», – зазначає експерт.

Читайте також: Фінансова історія про справедливість

Гурієв описує один із можливих сценаріїв: «Уявімо собі таку ситуацію. Україна висуне в міжнародному арбітражі обґрунтовані претензії до Росії. Якщо у Кремлі на той момент буде Путін, він відмовиться платити. Тоді Україна прийде із цим виконавчим листом до американського президента. Він скаже: я віддам вам російські гроші, які я маю. Тому, коли путінська ракета руйнує будівлю в українському місті, це б'є по кишенях російських платників податків. Тут немає жодної невизначеності, жодних дискусій».

Теоретична перемога Трампа на виборах у США також не врятує російські кошти від передачі Україні. «Навіть Трамп знає, що вибір простий: або українці відновлюватимуть Україну на західні гроші, або на російські. А Трамп – це така людина, для якої Америка передусім. Він скаже своїм виборцям: ми заберемо путінські гроші та віддамо їх на відновлення України. Якщо тільки Трамп не є агентом ГРУ, чи ФСБ, він надасть перевагу використанню російських грошей для того, щоб допомагати Україні», – підсумовує Гурієв.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія вугілля Дональд Трамп Україна репарації

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки що росіяни здатні лише на написи на стінах
Втома від війни? Що відбувається в РФ
17 листопада, 13:29
Депутат Європейського парламенту від Угорщини Каталін Че
Угорська евродепутат: ЄС має збільшити та прискорити допомогу Україні
24 жовтня, 15:59
Жан-П’єр: «Ми починаємо надавати Україні менші пакети, щоб розтягнути нашу здатність підтримувати Україну на якомога довший час»
Пакети з допомогою для України будуть меншими. Білий дім зробив заяву
3 листопада, 22:05
Європейська комісія закликає до заборони на імпорт, купівлю та передачу алмазів, що прямують транзитом через Росію
Стало відомо, коли Євросоюз заборонить імпорт російських алмазів
17 листопада, 15:16
Росія знайшла, чим ще можна тиснути на Європу
Незаконні мігранти – новий інструмент для Росії? Єврочиновник знайшов пояснення
31 жовтня, 14:27
Держдеп США за продовження допомоги Україні
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
2 листопада, 07:44
У 2017 році російські профільні ресурси повідомили про начебто постановку на консервацію М-55 «Геофизика»
РФ розконсервувала рідкісний висотний літак: яке його призначення
5 листопада, 20:39
Блаженніший Святослав – шлава Української греко-католицької церкви
Глава УГКЦ розповів про «найдешевшу в світі» зброю, яку використовує Росія проти України
21 листопада, 14:22
Наслідки урагану в Сибіру
Знак для Росії. Небачений ураган зриває куполи з церков (відео)
19 листопада, 12:54

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Трамп не врятує Росію від репарацій. І ось чому
Трамп не врятує Росію від репарацій. І ось чому
Google Discovery «опустило» путінських пропагандистів
Google Discovery «опустило» путінських пропагандистів
Як фейки, створені штучним інтелектом, забруднюють інформаційний простір
Як фейки, створені штучним інтелектом, забруднюють інформаційний простір
РФ фінансує кампанію з дезінформації по всій Латинській Америці
РФ фінансує кампанію з дезінформації по всій Латинській Америці
Як Москва намагається розгойдати ситуацію у Франції
Як Москва намагається розгойдати ситуацію у Франції
Внесок РПЦ у депортацію українців
Внесок РПЦ у депортацію українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
30K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7091
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua