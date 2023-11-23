Трамп не врятує Росію від репарацій. І ось чому

«Деякі коментатори вважають, що Росія не платитиме репарації, що Захід не зможе конфіскувати російські активи»

Ще на початку цього місяця російський гауляйтер окупованої частини Запорізької області Балицький розповів про початок будівництва залізниці, яка має з’єднати Ростов-на-Дону з Кримом. Його кримський поплічник Аксьонов заявив: «Ми б серйозно скоротили логістику і меншою мірою залежали б від Кримського мосту, який понад 28-30 пар за добу не пропустить». Балицький тоді мріяв, що спорудження однієї гілки, навіть без електричної тяги, дасть змогу розв'язати «завдання військових», щоб «вивозити зерно, залізну руду, брухт, вугілля, які нам сьогодні треба зв'язати з великою землею». Зрадник також сказав, що такий шлях потрібен, оскільки дорога через керченський міст далека, а сам міст «є об'єктом підвищеної небезпеки».

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Насправді, їх мрії розвіяв російський віцепрем’єр Хуснуллін, якому й доручили відповідальність за «відновлення нових регіонів»: «Такі питання опрацьовуються, але остаточного рішення поки що немає».

Росії так чи інакше доведеться сплатити і за вивіз зерна, брухту та залізних руд, і взагалі за повоєнне відновлення України. Про те, як саме це станеться, розповів економіст Сергій Гурієв. (Він, як вважають в РФ, і стоїть за розробкою багатьох західних санкцій).

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«Деякі коментатори вважають, що Росія не платитиме репарації, що Захід не зможе конфіскувати російські активи. Наразі немає правових інструментів, щоб забрати їх (у тому числі й резерви Центробанку). Але ці активи будуть заморожені доти, доки Росія не виплатить компенсацію Україні. І якщо вона не виплатить, то ми рано чи пізно ці гроші використовуватимемо для компенсації Україні», – зазначає експерт.

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Гурієв описує один із можливих сценаріїв: «Уявімо собі таку ситуацію. Україна висуне в міжнародному арбітражі обґрунтовані претензії до Росії. Якщо у Кремлі на той момент буде Путін, він відмовиться платити. Тоді Україна прийде із цим виконавчим листом до американського президента. Він скаже: я віддам вам російські гроші, які я маю. Тому, коли путінська ракета руйнує будівлю в українському місті, це б'є по кишенях російських платників податків. Тут немає жодної невизначеності, жодних дискусій».

Теоретична перемога Трампа на виборах у США також не врятує російські кошти від передачі Україні. «Навіть Трамп знає, що вибір простий: або українці відновлюватимуть Україну на західні гроші, або на російські. А Трамп – це така людина, для якої Америка передусім. Він скаже своїм виборцям: ми заберемо путінські гроші та віддамо їх на відновлення України. Якщо тільки Трамп не є агентом ГРУ, чи ФСБ, він надасть перевагу використанню російських грошей для того, щоб допомагати Україні», – підсумовує Гурієв.