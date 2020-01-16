Українська делегація повертається до ПАРЄ



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Метою участі української делегації у роботі ПАРЄ є недопущення збереження чинної ситуації в Європі, що склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Росії, - постанова

Рада схвалила повернення України до роботи в ПАРЄ

Верховна Рада ухвалила рішення про відновлення участі української делегації в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи в 2020 році.

Відповідну постанову №2718 «Про заяву щодо участі постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році» підтримали 347 народних депутатів.

Зокрема, передбачено, що Рада доручає постійній парламентській делегації в ПАРЄ подати свої повноваження на затвердження для участі в щорічній сесії ПАРЄ 2020 року.

У постанові зазначається, що метою участі української делегації у роботі ПАРЄ є недопущення збереження чинної ситуації в Європі, що склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Росії, доведення об'єктивної інформації про протиправні дії РФ на окупованих територіях нашої країни і зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні.

«Верховна Рада ... закликає країни-члени РЄ посилити зусилля спонукання російської сторони до виконання її міжнародних зобов'язань як члена Ради Європи, в тому числі прийнятих Асамблеєю резолюцій і рекомендацій, з метою відновлення поваги з боку Російської Федерації до принципів міжнародного права, включаючи територіальну цілісність і непорушність кордонів у Європі», - йдеться в документі.

Нагадаємо, 13 січня в Раді зареєстрували проєкт постанови №2718 «Про заяву Верховної ради України «Про участь Постійної делегації Верховної ради України у роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році».

Як повідомлялося, у вересні 2019 року українська делегація офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ. Це рішення стало реакцією Києва на повернення Російської Федерації в ПАРЄ без виконання вимог резолюцій щодо агресії проти України.