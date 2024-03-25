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Прокурори вибачатимуться за розвалені справи? У Раді з’явилася несподівана ініціатива

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Прокурори вибачатимуться за розвалені справи? У Раді з’явилася несподівана ініціатива
Законотворець хоче, щоб публічне вибачення оприлюднювалося на офіційному вебсайті офісу генпрокурора
фото з відкритих джерел

Публічного вибачення прокурорів добивається нардеп, обраний від нині забороненої ОПЗЖ

Сьогодні, 25 березня, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо публічного вибачення прокурора в разі закриття кримінального провадження. Як повідомляє «Главком», автором законодавчої ініціативи є член депгрупи «Відновлення України» Анатолій Бурміч, обраний від нині забороненої в Україні «Опозиційної платформи – За життя».

Зокрема, політик пропонує внести зміни до законів про прокуратуру і про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду.

Отже, за задумом парламентаря, публічне вибачення прокурорів, які здійснювали нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, можливе у разі закриття кримінального провадження з таких підстав:

  • відсутності події кримінального правопорушення;
  • відсутності в діянні складу кримінального правопорушення;
  • не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати;
  • не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який, згідно із законом, може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі; втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння;
  • якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення.
(для перегляду – натисніть на документ)

Якщо ці зміни затвердить Верховна Рада, то протягом 30 днів прокурор від імені держави публічно вибачається перед особами, права, свободи чи інтереси яких обмежувались у кримінальному провадженні.

У випадку смерті особи, права, свободи чи інтереси якої обмежувались у кримінальному провадженні, публічне вибачення  отримують близькі родичі та члени сім’ї померлої особи за їхньою заявою.

Законотворець хоче, щоб публічне вибачення, оприлюднювалося на офіційному вебсайті офісу генпрокурора.

Варто наголосити: станом на 25 березня 2024 року, троє народних депутатів, обраних від ОПЗЖ, мають статуси підозрюваних: Нестор Шуфрич (державна зрада), Дмитро Ісаєнко (спроба незаконного заволодіння землею та майном), Олександр Пономарьов (державна зрада).

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Теги: Верховна Рада війна Офіс Генерального прокурора Нестор Шуфрич Опозиційна платформа — За життя законопроєкт

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