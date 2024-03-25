Прокурори вибачатимуться за розвалені справи? У Раді з’явилася несподівана ініціатива
Публічного вибачення прокурорів добивається нардеп, обраний від нині забороненої ОПЗЖ
Сьогодні, 25 березня, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо публічного вибачення прокурора в разі закриття кримінального провадження. Як повідомляє «Главком», автором законодавчої ініціативи є член депгрупи «Відновлення України» Анатолій Бурміч, обраний від нині забороненої в Україні «Опозиційної платформи – За життя».
Зокрема, політик пропонує внести зміни до законів про прокуратуру і про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду.
Отже, за задумом парламентаря, публічне вибачення прокурорів, які здійснювали нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, можливе у разі закриття кримінального провадження з таких підстав:
- відсутності події кримінального правопорушення;
- відсутності в діянні складу кримінального правопорушення;
- не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати;
- не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який, згідно із законом, може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі; втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння;
- якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення.
Якщо ці зміни затвердить Верховна Рада, то протягом 30 днів прокурор від імені держави публічно вибачається перед особами, права, свободи чи інтереси яких обмежувались у кримінальному провадженні.
У випадку смерті особи, права, свободи чи інтереси якої обмежувались у кримінальному провадженні, публічне вибачення отримують близькі родичі та члени сім’ї померлої особи за їхньою заявою.
Законотворець хоче, щоб публічне вибачення, оприлюднювалося на офіційному вебсайті офісу генпрокурора.
Варто наголосити: станом на 25 березня 2024 року, троє народних депутатів, обраних від ОПЗЖ, мають статуси підозрюваних: Нестор Шуфрич (державна зрада), Дмитро Ісаєнко (спроба незаконного заволодіння землею та майном), Олександр Пономарьов (державна зрада).
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