Допомога Україні: Комітет розвідки США після секретного брифінгу терміново звернувся до Конгресу

У Комітеті наголосили, що ухвалити допомогу потрібно до кінця цього тижня

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу по Україні закликав конгресменів терміново ухвалити допомогу Києву. Про це йдеться у заяві, яку опублікували голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.

У Комітеті наголосили, що ухвалити допомогу потрібно до кінця цього тижня.

«Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична», – зазначається у повідомленні.

Окрему заяву із закликом ухвалити законопроєкт про допомогу Україні цього тижня оприлюднили й лідери низки комітетів Палати представників, члени Республіканської партії.

«Немає нічого, що було б приємніше для наших супротивників, ніж якщо Конгрес не ухвалить важливу допомогу національній безпеці. Спікер Джонсон розробив план, який посилить інтереси національної безпеки США в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. У нас немає вільного часу, коли справа стосується нашої національної безпеки. Нам потрібно ухвалити цей пакет допомоги цього тижня», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, Спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.