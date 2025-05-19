Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українські розвідники з ампутаціями підкорили Гімалаї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Українські розвідники з ампутаціями підкорили Гімалаї
У горах ветеранів супроводжували професійні альпіністи
фото: gur.gov.ua/ГУР

Воїни піднялися на понад 5 тис. м

Ветерани спецпідрозділів Головного управління розвідки – «Артан» і «Кракен» – Іван Тарн та Олександр Дашко підкорили Гімалаї. Обидва воїни мають ампутації внаслідок бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Військові змогли піднятися на висоту в понад 5 тис. м. У горах їх супроводжували професійні альпіністи Тетяна Яловчак і Тарас Поздній.

Олександр Дашко (ліворуч) та Іван Тарн
Олександр Дашко (ліворуч) та Іван Тарн
фото: gur.gov.ua/ГУР

«Ти все це бачиш перед собою, але очам важко повірити. Це ніби ти дивишся на дуже-дуже реальні фотошпалери. Неймовірна краса», – каже Тарн.

За словами Дашка, багато хто не вірив у нього, бо він має «дуже велику ампутацію». Ветеран також наголосив, що це сходження мають побачити інші люди з ампутаціями, аби вони зрозуміли, що «життя після ампутації є».

Нагадаємо, військовий хірург Олексій Носулько провів ампутацію під завалами та під час постійних обстрілів на Запорізьку напрямку. Командування медичних сил ЗСУ опублікувала його історію

До слова, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук анонсувала нововведення в українських школах. Верещук зазначила, що найближчим часом має з'явитись наказ, який передбачає, що ветерани війни можуть долучитись до викладання курсу «Захист України» в школах.

До слова, у Києві запрацював перший в Україні безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення.

Читайте також:

Теги: розвідка ветеран ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крим перебуває під російською окупацією з 2014 року
ГУР назвав окуповану територію, яку Росія найбільше боїться втратити
29 квiтня, 04:27
Дохідна частина бюджету РФ більш ніж на 30% залежить від експорту російської нафти
Росія на порозі економічної кризи: прогноз української розвідки
3 травня, 19:27
Багатоцільовий винищувач держави-агресора Росії, чия орієнтовна вартість становить близько $50 млн, спалахнув у повітрі та зрештою впав у море
Вперше у світі. Бійці ГУР ударом з морського дрона знищили винищувач РФ
3 травня, 13:07
28 лютого 2022 року Григорій був призначений стрільцем стрілецької роти
Брав участь у найзапекліших боях з окупантами. Згадаймо Григорія Шквиренка
4 травня, 09:00
Ігор Шепетін
40 млрд у тіні: ветеран, який претендує на посаду глави БЕБ, заявляє про масштабні втрати бюджету на паливі, тютюні й алкоголі
7 травня, 14:48
Військові врятували побратимів із полону
Спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів (відео)
8 травня, 20:22
Ветерани війни можуть навчати дітей у школах
Ветерани війни долучаться до шкільного процесу, але є нюанс
14 травня, 23:46
«Ярс-С» споряджається твердопаливними балістичними ракетами калібру 1,86 метра і довжиною 17,8 метра
Росія планує запуск міжконтинентальної ракети: розвідка повідомила подробиці
Вчора, 15:41
У ТЦК з’ясовують обставини й шукають тих, хто саме з військовослужбовців може бути причетний до інциденту
Скандал у Львові: ветеран заявив, що його побили працівники ТЦК
Вчора, 20:31

Суспільство

Українські розвідники з ампутаціями підкорили Гімалаї
Українські розвідники з ампутаціями підкорили Гімалаї
Пішов на фронт разом із сином у перші дні війни. Згадаймо Володимира Чорнопищука
Пішов на фронт разом із сином у перші дні війни. Згадаймо Володимира Чорнопищука
У бою проти окупантів загинув білоруський доброволець
У бою проти окупантів загинув білоруський доброволець
Цивільний загинув у харківському ТЦК: керівників відсторонено від роботи
Цивільний загинув у харківському ТЦК: керівників відсторонено від роботи
У Черкасах прогриміли вибухи
У Черкасах прогриміли вибухи
19 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
44K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
39K
Жінка з Молдови, яка пережила атаку дронів у Василькові, звернулася до керівництва своєї держави
38K
Сенегалець пояснив, чому плакав, коли його взяли в полон ЗСУ
23K
Стармер і Макрон приводять Трампа до тями

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua