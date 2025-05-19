Українські розвідники з ампутаціями підкорили Гімалаї

Воїни піднялися на понад 5 тис. м

Ветерани спецпідрозділів Головного управління розвідки – «Артан» і «Кракен» – Іван Тарн та Олександр Дашко підкорили Гімалаї. Обидва воїни мають ампутації внаслідок бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Військові змогли піднятися на висоту в понад 5 тис. м. У горах їх супроводжували професійні альпіністи Тетяна Яловчак і Тарас Поздній.

Олександр Дашко (ліворуч) та Іван Тарн фото: gur.gov.ua/ГУР

«Ти все це бачиш перед собою, але очам важко повірити. Це ніби ти дивишся на дуже-дуже реальні фотошпалери. Неймовірна краса», – каже Тарн.

За словами Дашка, багато хто не вірив у нього, бо він має «дуже велику ампутацію». Ветеран також наголосив, що це сходження мають побачити інші люди з ампутаціями, аби вони зрозуміли, що «життя після ампутації є».

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