Ветеран ЗСУ розповів, як переживав втрату ноги після поранення на війні

«Я лежав, як мумія, руки прямо, не повертався», – військовий про свій стан після ампутації ноги

Паралімпієць та ветеран ЗСУ Євгеній Корінець розповів, що у березні 2023 року отримав поранення на Бахмутському напрямку. Внаслідок чого йому ампутували ногу. Однак військовий зауважив в коментарі NV, що неважко переживав цю втрату, адже займався в реабілітаційному центрі по вісім годин в день.

«Я не сильно важко переживав втрату ноги, бо у мене батько також її не має і я завжди бачив, як він активно проводить свій вільний час – полювання, риболовля, гриби. Коли я прокинувся у госпіталі, то одразу зрозумів, що мені ампутували ногу, я лише здивувався, чому так високо, але добре, що права була ціла, бо у мене машина на автоматичній коробці передач, так зручніше», – розповів військовий.

Євгеній Корінець зауважив, що після ампутації йому набридали фантомні болі.

«Також пішло якесь зараження, тому нічого не робили з пораненим ліктем. Я лежав, як мумія, руки прямо, не повертався. Але хотів уже ходити, через деякий час я вже ставав на ногу, просив, щоб мені дали гантелі. Це бажання дало мені поштовх на швидше загоєння всіх ран та швидку реабілітацію. Я по вісім годин сидів у реабілітаційному центрі, займався, завжди щось робив», – зазначив ветеран ЗСУ.

До слова, 25-річний львів'янин, капітан Збройних сил України Юрій Жуковець нещодавно отримав звання Героя України. На Курщині частина роти, якою командував воїн, потрапила у засідку, а самого захисника впритул обстріляв російський військовий. Попри п'ять кульових поранень йому вдалось евакуювати особовий склад.

Також боєць 65-ї бригади 56 днів обороняв напівоточену позицію. Через щільність обстрілів і великі дистанції побратими, які мали б поміняти воїна, не доходили – дорогою отримували поранення. Відтак боєць вів війну з напарником удвох проти зграї російських штурмовиків.