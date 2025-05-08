Спецпризначенці ГУР відбили побратимів із полону окупантів (відео)

Звільнені бійці повернулись із трофейною зброєю та важливими даними

На Запорізькому напрямку спецпризначенці Головного управління розвідки відбили побратимів із російського полону прямо на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Троє солдатів підрозділу «Артан Х» вирушили на завдання – здійснити диверсійно-розвідувальний рейд до позицій 247-го десантно-штурмового полку російських окупаційних військ. Діставшись ворожих позицій, бійці «Артану Х» зіштовхнулися з групою противника та вступили у ближній бій – троє українських штурмовиків проти трьох російських десантників», – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, у бою окупанти застосували невідому хімічну речовину. Внаслідок отруєння газом українські бійці втратили боєздатність і потрапили до окупантів у полон. З відкритої місцевості, де відбувся бій, ворог почав відхід у бік підконтрольного їм населеного пункту. Рух фіксували аеророзвідники підрозділів активних дій ГУР МО України.

«У момент, коли російські десантники з нашими полоненими дісталися першого укриття, ворога прицільно атакували FPV-дронами майстри з «Артану» та суміжних підрозділів, щоб відбити наших хлопців – Кеца, Анубіса та Ключика», – розповів командир підрозділу «Артан Х» з позивним Фаворит.

Після ліквідації першого російського десантника один із полонених бійців ГУР із позивним Кеца скористався хаосом і панікою серед окупантів. «Я дочекався вдалого моменту і вислизнув, знайшов укриття в одній із зруйнованих будівель і став чекати, чим все закінчиться. Дуже пекло в грудях від газу, яким нас труїли росіяни. Коли налетіли наші FPV – це було неймовірне відчуття. Дуже вдячний побратимам, що не залишили напризволяще і фактично вирвали з полону», – розказав він.

Після ліквідації ворожої групи до двох бійців «Артану Х» підлетів розвідувальний дрон з інструкціями від командира для виведення з окупованої території. Третій штурмовик самотужки дістався до позицій підрозділу через кілька годин, коли сіло сонце. Звільнені бійці повернулись із трофейною зброєю та важливими даними. Зараз усі проходять лікування від опіків, завданих російськими хімікатами.

Раніше прикордонники-оператори розвіддронів звільнили трьох українських бійців з російського полону. Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба, інформує «Главком». «Прикордонники-оператори розвіддронів виявили групу загарбників, які взяли в полон трьох українських воїнів. На підкріплення оперативно прибули екіпажі БПЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених», – йдеться у повідомленні.