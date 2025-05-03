Росія на порозі економічної кризи: прогноз української розвідки

Дохідна частина бюджету РФ більш ніж на 30% залежить від експорту російської нафти

Посилення негативних тенденцій в економіці Росії є наслідком суттєвого перевищення рівня витрат над доходами

Служба зовнішньої розвідки України вважає, що Російська Федерація перебуває на порозі економічної кризи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

У розвідці зазначили, що наступного тижня Держдума РФ розгляне урядовий законопроєкт про перегляд показників федерального бюджету. Основною причиною таких невідкладних дій є дисбаланс дохідної та видаткової частин кошторису.

Зокрема, посилення негативних тенденцій в економіці Росії є наслідком суттєвого перевищення рівня витрат над доходами. Насамперед, через необхідність фінансувати війну проти України.

«Через дисбаланс уряд РФ змушений переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 250 % (з 12 до 42 мільярдів доларів США). При цьому Міністерство фінансів РФ декларує незмінність прогнозованого показника зростання ВВП – на рівні 2,5 %, пояснюючи свою логіку очікуваним «збільшенням ненафтогазових доходів», – ідеться у повідомленні.

Як пояснили у СЗРУ, насправді це означає безпрецедентне зростання податкового тиску на бізнес в історії сучасної Росії. Так, для нормалізації ситуації в економіці, уряд РФ запланував збільшення надходжень від податку на доходи від фізичних осіб на 180%, податку на прибуток від підприємств – на 110%, а податку на додану вартість – на 17%. І це при тому, що до 30% підприємств малого та середнього бізнесу в Росії вже на межі банкрутства. До кінця 2025 року збільшення цього показника прогнозується до 50%.

«Згідно із заявою міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, «пріоритети бюджету РФ залишаються незмінними… всі цілі національного розвитку будуть виконані незалежно від зовнішніх умов і чинників…». Проте міністр фінансів замовчує той факт, що дохідна частина бюджету РФ більш ніж на 30% залежить від експорту російської нафти. За перший квартал 2025 року нафта марки urals суттєво втратила в ціні», – пише розвідка.

Зокрема, станом на сьогодні закупки російської нафти у портах Приморськ і Новоросійськ коливаються на рівні $47-49 за барель, тоді як у бюджет була закладена вартість на рівні $69,7 за барель. Таким чином, падіння нафтогазових доходів Росії у річному вираженні може становити до 30%, або $30-40 млрд, що фактично дорівнює дефіциту бюджету РФ на цей рік.

«У контексті маніпулювання офіційною статистикою аналогічна ситуація з рівнем інфляції. Російський уряд закладає показник на рівні 7,6 %, тоді як за нашими оцінками, уже сьогодні реальна інфляція в Росії перевищує 20%», – резюмували в українській розвідці.

Нагадаємо, за даними МВФ, військові конфлікти й торгова напруженість можуть поставити під загрозу фінансову стабільність. Глобальні геополітичні ризики залишаються на підвищеному рівні й можуть спровокувати різке падіння цін на активи, збільшити вартість державних запозичень і загрожувати стабільності фінансової системи.