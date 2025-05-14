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Ветерани війни долучаться до шкільного процесу, але є нюанс

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ветерани війни долучаться до шкільного процесу, але є нюанс
Ветерани війни можуть навчати дітей у школах
фото: Суспільне

«Так, є ще проблема – низькі зарплати» – Верещук

Заступниця Офісу президента України Ірина Верещук анонсувала нововведення в українських школах. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Верещук зазначила, що найближчим часом має з'явитись наказ, який передбачає, що ветерани війни можуть долучитись до викладання курсу «Захист України» в школах.

«У кожній українській школі має бути ветеран або ветеранка. Саме вони мають викладати курс «Захист України». Краще них ніхто не навчить дітей, що таке захищати свою державу. Відповідний спільний наказ Міносвіти та Мінветеранів має вийти вже цього тижня», – пише Верещук.

Водночас вона підкреслила, що бюджет Міносвіти обмежений: «Так, є ще проблема – низькі зарплати. Але я переконана: місцеві громади мають знайти можливості доплачувати ветеранам зі своїх бюджетів».

За її словами, тепер слід навчити достатню кількість ветеранів бути інструкторами «Захисту України» у середніх школах.

«Так ми поєднуємо патріотичну освіту дітей з працевлаштуванням ветеранів. Бо, коли ветеран навчає дітей — країна має майбутнє», – підсумували в Офісі президента.

Раніше колишній народний депутат та в.о. голови Державної екологічної інспекції України, а наразі командир взводу ударних БпЛА Muramasa 109-ї бригади ТрО Єгор Фірсов зазначив, що відкритою проблемою для ексвійськових наразі є реінтеграція в суспільство. Для цього необхідно, щоб держава і суспільство об’єдналися для допомоги ветеранам.

«Мене обурює історія, коли військові йдуть, стають ветеранами і йдуть просто в нікуди. Ви не уявляєте навіть, яка кількість повідомлень приходить до мене допомогти грошима, наприклад. Тобто він там був, служив, його поранили, він списався офіційно, нормально і зараз він пише «позич гроші» або «дай гроші». Або просто хлопці не можуть себе знайти: немає якоїсь зайнятості, роботи, а для реабілітації – це взагалі супер суттєва історія, щоб у тебе була зайнятість, щоб ти був реалізований», – говорить командир.

До слова, у Києві запрацював перший в Україні безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення.

 

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Теги: Міністерство освіти і науки освіта ветеран школа Міністерство у справах ветеранів

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