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Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 21 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в південному Котлиному (на південний захід від Покровська)

Українські бійці відновили втрачені позиції під Покровськом. Водночас армія РФ просунулась в Курській області та поблизу Часового Яру, Покровська та Курахового. Окупантам вдалось просунутися поблизу Торецька, Покровська та Курахового.  Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Курщина

Російські війська нещодавно просунулися до українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, показують, що окупанти просунулися до західної околиці Вікторівки (на північний захід від Суджі) та на південний захід і північний захід від Нікольського. (на південь від Вікторівки) під час механізованого штурму чисельністю не менше роти. Російське джерело стверджувало, що бої тривали біля Курилівки (на південь від Суджі). Російський мілблогер стверджував, що нинішня тепла погода та очікуваний сніг і дощ у Курській області не сприяють великим наступальним операціям.

Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW фото 1

Харківщина

Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська 20 і 21 січня, але не просунулися.

Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW фото 2

Луганщина

Російські війська 20 і 21 січня продовжували наступальні операції на північ від Куп’янська в районі Дворічної та на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки, але не просунулися вперед. 

21 січня окупанти продовжили наступальні дії на Боровому напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російський мілблогер заявив, що неточна доповідь російського МО про захоплення Новоєгорівки, ймовірно, призведе до великих втрат росіян у цьому населеному пункті. Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від Борової в районі Лозової, Зеленого Гаю, Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки; на схід від Борової біля Копанок і Надії; і на південний схід від Борової біля Новоєгорівки, Невського та Макіївки 20 і 21 січня.

21 січня російські війська продовжили наступ на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили.

Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW фото 3

Донеччина

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 21 січня, показують елементи загону чеченського спецназу імені Ахмата «Шустри», що діють на південь від Часового Яру, вказуючи на те, що російські війська нещодавно просунулися в цей район. 20 і 21 січня окупанти продовжували наступати біля самого Часового Яру, на південь від Часового Яру в напрямку Ступочок і на північний захід від Часового Яру в напрямку Федорівки.

Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW фото 4

21 січня російські війська продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтвердженого просування не зробили. 

Українські та російські сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 січня, свідчать про те, що українські сили нещодавно відновили втрачені позиції в південному Котлиному (на південний захід від Покровська). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 21 січня, показують, що російські війська нещодавно захопили Зелене та Новий Труд (обидва на південь від Покровська).

Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW фото 5

Армія РФ нещодавно просунулася на північний захід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в полях на захід від Петропавлівки (на північний захід від Курахового) та на північний схід від Роздольне (на південний захід від Курахового). 

21 січня російські війська продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але жодного підтвердженого наступу не зробили. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на 1,1 кілометра вздовж вулиці Фонтанної у східній Великій Новосілкі, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW фото 6

Південь

Російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Роботиного біля Кам’янського 21 січня, але не просунулися.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 20 січня, видно, що українські війська завдали ударів по російському зенітному комплексу «Тор-М2» на південний схід від Новомиколаївки (на південь від Токмака).

Російські війська 20 і 21 січня продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку, в тому числі в районі острова Козацький (на північний схід від м. Херсона), але не просунулися.

Українські військові відновили втрачені позиції під Покровськом, водночас ворог просунувся поблизу трьох сіл – карти ISW фото 7

Нагадаємо, що триває 1064-й день війни.

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Теги: наступ ворог військові Миколаїв Генштаб армія окупанти Харків

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