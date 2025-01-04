Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року
Ситуація на фронті 4 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали п’ять ракетних та 45 авіаударів, застосувавши 10 ракет та 58 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник шість разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Синьківки та Загризового. Українські захисники відбили дві атаки, ще чотири – наразі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини. Зараз точиться один бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Упродовж минулої доби ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 10 бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок. Ворог скинув два КАБи на Слов’янськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. Зараз продовжуються три бойові зіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби загарбницькі підрозділи 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ. Дотепер триває п’ять боєзіткнень. Учора на цьому напрямку українські воїни знешкодили 304 окупанти, 140 з них – безповоротно. Також знищено танк, ББМ, чотири одиниці автомобільної техніки, дев’ять антен управління БпЛА противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог також активний – 11 разів атакував наші позиції поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка, п'ять боїв продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 9

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили 12 наступальних дій неподалік Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Усі боєзіткнення завершилися. Ворог скинув сім КАБів у районі Зеленого поля, а Новопіль атакував НАРами.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші війська відбили одну атаку противника поблизу Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог двічі безрезультатно атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 12

У Курській області

Українські захисники відбили 30 ворожих атак, ще 11 боєзіткнень тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням трьох керованих бомб, а також здійснив 313 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року фото 13
мапа: deepstate

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Учора за ефективну бойову роботу відзначено воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Івана Богуна, 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 118-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, триває 1046-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб фронт війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки
Комбінована атака на Київщину: є постраждала та руйнування (фото)
31 грудня, 2024, 10:10
У Смоленській області палає нафтобаза
Безпілотники атакували сім областей Росії
31 грудня, 2024, 07:59
СБУ затримала ворожого агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд
Агентурна мережа ГРУ планувала масштабні диверсії на «Укрзалізниці»
27 грудня, 2024, 13:20
«Укренерго» запровадило відключення світла через російський обстріл
«Укренерго» запровадило відключення світла через російський обстріл
25 грудня, 2024, 06:44
Практику силового затримання громадян під час мобілізації в народі прозвали «бусифікацією»
Лубінець заявив про прогрес у боротьбі з «бусифікацією»
17 грудня, 2024, 23:21
Сирський висловив щиру вдячність своєму колезі та всьому литовському народові за допомогу в боротьбі за незалежність та свободу України
Сирський обговорив потреби ЗСУ з литовським колегою
13 грудня, 2024, 16:14
Відбудова та сільське господарство. США виділять майже $440 млн допомоги економіці України
Відбудова та сільське господарство. США виділять майже $440 млн допомоги економіці України
13 грудня, 2024, 03:34
Звіт ISW щодо війни в Україні 10 грудня
Ворог просунувся поблизу Покровська та Великої Новосілки на Донеччині – ISW
10 грудня, 2024, 04:37
Раніше держсекретар США заявив, що Україна має ухвалити «важкі мобілізаційні рішення»
Мобілізація 18-річних: радник президента зробив заяву
5 грудня, 2024, 08:28

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року
У Херсоні через російський обстріл понівечено консульство Литви (фото)
У Херсоні через російський обстріл понівечено консульство Литви (фото)
Удар по Чернігову та масштабна ДТП у Казахстані. Головне за 3 січня
Удар по Чернігову та масштабна ДТП у Казахстані. Головне за 3 січня
Удар по околиці Чернігова: рятувальники показали наслідки (фото)
Удар по околиці Чернігова: рятувальники показали наслідки (фото)
Окупанти вдарили ракетами по околицях Чернігова: є поранені та загиблі (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по околицях Чернігова: є поранені та загиблі (оновлено)
Військово-морські сили повідомили, як удари України вплинули на дії РФ у Криму
Військово-морські сили повідомили, як удари України вплинули на дії РФ у Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 січня 2025
32K
Розвідка повідомила, куди РФ планує перекинути військову техніку з Сирії
25K
Ймовірність нападу висока! Естонії приготуватися
25K
У Туреччині спорожніли банкомати: громадяни у розпачі
11K
Втрати ворога станом на 3 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 сiчня, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua