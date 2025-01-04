Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали п’ять ракетних та 45 авіаударів, застосувавши 10 ракет та 58 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 847 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Противник шість разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Синьківки та Загризового. Українські захисники відбили дві атаки, ще чотири – наразі тривають.

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Макіївки, Григорівки, Твердохлібового, Ямполівки та в напрямку Чернещини. Зараз точиться один бій.

На Сіверському напрямку

Упродовж минулої доби ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки. Успіху не мав.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 10 бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок. Ворог скинув два КАБи на Слов’янськ.

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. Зараз продовжуються три бойові зіткнення.

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби загарбницькі підрозділи 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ. Дотепер триває п’ять боєзіткнень. Учора на цьому напрямку українські воїни знешкодили 304 окупанти, 140 з них – безповоротно. Також знищено танк, ББМ, чотири одиниці автомобільної техніки, дев’ять антен управління БпЛА противника.

На Курахівському напрямку

Ворог також активний – 11 разів атакував наші позиції поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка, п'ять боїв продовжуються.

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили 12 наступальних дій неподалік Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Усі боєзіткнення завершилися. Ворог скинув сім КАБів у районі Зеленого поля, а Новопіль атакував НАРами.

На Оріхівському напрямку

Наші війська відбили одну атаку противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Ворог двічі безрезультатно атакував позиції наших військ.

У Курській області

Українські захисники відбили 30 ворожих атак, ще 11 боєзіткнень тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням трьох керованих бомб, а також здійснив 313 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

мапа: deepstate

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Учора за ефективну бойову роботу відзначено воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Івана Богуна, 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 118-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, триває 1046-й день повномасштабної війни в Україні.