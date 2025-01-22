Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2025 року

Протягом минулої відбулося 109 бойових зіткнень

Противник завдав двох ракетних та 52 авіаційних ударів із застосуванням чьотирьох ракет та 64 КАБ, 1051 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 109 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

З початку минулої доби відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. Противник завдав авіаудару по Вовчанським Хуторам.

На Куп’янському напрямку

Ворог десять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення триває. Під авіаударом була Глушківка.

На Лиманському напрямку

13 разів агресор атакував на цьому напрямку, намагаючись просунутись неподалік Копанок, Тернів та Колодязів. Також авіація противника завдала ударів НАРами по Надії.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Федорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер. Під авіаударами опинилися Майське та Ступочки.

На Торецькому напрямку

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом минулої доби окупанти в районі Торецька п’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака досі триває. Також ворог завдавав авіаударів по Дружбі та Костянтинівці.

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби агресор здійснив 54 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Гришине, Новосергіївка, Ппетропавлівка, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне. Сорок сім атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще сім боєзіткнень тривають. За наявною на цей час інформацією, за сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 239 осіб, з них 112 безповоротно. Знищено 13 автомобілів, два засоби РЕБ, одну гармату. Окрім того, пошкоджено дві гармати окупантів.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони зупиненили три штурмові дії противника, загарбники намагалися йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя та Великої Новосілки. Ще три боєзіткнення тривають.

На Курському напрямку

Сім бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби на Курському напрямку. Ворог завдав 21 авіаційногт удару (27 КАБ) та здійснив 434 артилерійських обстріли (в тому числі 16 - із РСЗВ).

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 79-го прикордонного загону, 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1064-й день повномасштабної війни в Україні.