Готуємо хороші дипломатичні новини для України – звернення президента

Зеленський подякував українським воїнам, які повертають війну додому, у Росію, і дають більше безпеки й більше сили Україні

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 6 січня, чергову Ставку, а також заслухав окремо доповіді Головкома Сирського та керівника Генштабу Баргилевича. Про це очільник держави повідомив у своєму вечірньому зверненні і анонсував хороші дипломатичні новини для України.

«Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там», – сказав він.

Президент повідомив, що на Ставці обговорювалося питання щодо комплектування бригад, також ротації. За словами президента, армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним.

Також сьогодні були детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування й тренування бригад український військових.

Зеленський нагадав, що сьогодні рівно п’ять місяців від початку дій українських військових на Курщині.

«І ми зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал», – наголосив президент.

Він зазначив, що за час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів – тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч – безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи, там задіяні солдати з Північної Кореї.

«Важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя», – наголосив очільник держави.

Зеленський подякував українським воїнам, які повертають війну додому, у Росію, і дають більше безпеки й більше сили Україні.

Також Зеленський провів сьогодні нараду з міжнародниками щодо планування подальших зустрічей і перемовин на січень.

«Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових і більш довготривалих відносин із партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України», – підсумував президент України.

Нагадаємо, розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним неможливо, оскільки він за своєю суттю глуха людина. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом. Президент пояснив, що намагання подружити його з Путіним марні, оскільки глава РФ «інший».

До слова, лише за два дні у боях на Курщині РФ втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. Про це у вечірньому зверненні 4 січня розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, про ситуацію на фронті доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.