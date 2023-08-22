«Думав, жахіття приснилося». Історія Апостола, який втратив очі та руки

Дружина Андрія не відходить від свого чоловіка й допомагає йому

Андрій Смоленський, який пішов на фронт добровольцем, навіть після важких поранень хоче повернутися у ЗСУ

Український військовослужбовець 47-ї бригади Андрій Смоленський з позивним Апостол на бойовому завданні отримав важке поранення. Молодий чоловік втратив зір, частково обидві верхні кінцівки та чує лише на 30%, проте не втрачає жаги до життя. Своєю історією захисник поділився в інтервʼю «5 каналу».

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Андрій Смоленський – командир окремого підрозділу аеророзвідки 47-ї бригади. До війни це був веселий життєрадісний хлопець, який любив співати й мандрувати, а також працював у сфері ІТ. Тепер йому доводиться звикати жити у новій реальності. Та навіть після важкого поранення він продовжує виконувати пісні.

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Андрій кілька місяців штурмував військкомат, щоб потрапити на фронт. Попри відмови, він таки знайшов шлях та врешті-решт потрапив у 47-у бригаду та став командиром окремого підрозділу аеророзвідки, до створення якого доклав титанічних зусиль.

Андрій Смоленський у цивільному житті фото з відкритих джерел

Андрій Смоленський на передовій фото з відкртих джерел

Наприкінці травня під час одного з розвідувальних завдань боєць потрапив під обстріл і отримав серйозні поранення. Побратими бійця та медики, які його евакуювали, були впевнені, що не довезуть хлопця. Між тим, сам Андрій до останнього був при свідомості та віддавав накази.

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Андрій Смоленський очікує на реабілітацію та протезування фото: libkos / Instagram

У той страшний день Андрій з побратимами прокинувся дуже рано, щоб виконати бойове завдання. Апостол зауважив, що перед пораненням, зняв окуляри – можливо, вони врятували б йому зір.

Позиція українських військових була розташована поблизу лінії зіткнення. Над головами бійців пролітали снаряди, бо тривав артилерійський бій.

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Андрій порадив побратиму лягти в окоп, а сам пішов звідти. «Я витягаю руки з окопу й починаю вилазити, і далі я в темряві прокидаюся в холодному поту на ліжечку і такий: «Блін, ну жахіття якесь наснилося, з побратимами на 0. А виявилося пізніше, що темрява – це не ніч, а втрата очей, а ліжечко – це не моє, а лікарняне», – пригадав Апостол.

Андрій із коханою Аліною фото з відкритих джерел

Андрій втратив обидві руки, очі та частково – слух. Зараз із ним постійно поруч дружина Аліна. Вона практично живе у шпиталі.

Андрій із коханою до поранення та після фото з відкритих джерел

Чоловік поділився, що хоче повернутися у Збройні сили. «Щось придумаю, як стати в нагоді у своєму стані. У Генштаб піду, ким завгодно: писарем – надиктовувати буду Siri (персональний помічник і питально-відповідальна система IOS – «Главком»)», – зауважив Андрій. Проте попереду його чекає довга та складна реабілітація.

Раніше «Главком» розповідав зворушливу історію кохання – військовий, який на фронті втратив ноги, освідчився дівчині. Михайло вже сім років служив за контрактом. Але, коли за рік до війни зустрів Ірину вирішив звільнитися, щоб створити сім'ю. Закохані навіть встигли прожити разом шість днів і почалася повномасштабна війна. Проте закохані довели, що любов здатна здолати всі перешкоди.