Результати опитування молоді у п'яти європейських країнах засвідчили, що українці та поляки по-різному оцінюють загрози для професійного майбутнього. Якщо в Україні найбільше занепокоєння викликають геополітична ситуація (33%) та зростання вартості життя (32%), то в Польщі – розвиток штучного інтелекту й автоматизація роботи (30%). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження OLX Group.

За даними опитування, лише близько 21% українських респондентів вважають розвиток ШІ та автоматизацію загрозою для свого професійного майбутнього. У Польщі цей показник становить 30%. Водночас 37% молодих поляків заявили про сильне занепокоєння через вплив штучного інтелекту на кар'єру. В Україні таких близько 20%.

Натомість українська молодь більше переймається економічною та геополітичною ситуацією. Зростання конкуренції на ринку праці як загрозу назвали 23% опитаних в Україні та стільки ж у Польщі. Невизначена геополітична ситуація турбує 33% українців і 25% поляків.

Відрізняється і ставлення молоді двох країн до професійних змін. Найчастіше українці та поляки зазначали, що штучний інтелект поки що не впливає на їхні професійні рішення. Так відповіли 48% українців і 42% поляків.

Якби через розвиток ШІ довелося змінювати професію, 29% українців обрали б роботу, яка потребує технічних або цифрових компетенцій. Серед поляків найпопулярнішим виявився інший напрям: 24% віддали б перевагу професіям, пов'язаним зі спілкуванням і соціальними навичками.

Крім України та Польщі, дослідження охопило ще три європейські країни – Німеччину, Францію та Румунію. У Німеччині штучний інтелект посів друге місце серед головних загроз для професійного майбутнього молоді (26%), а у Франції та Румунії – третє (22% і 25% відповідно). Водночас французів і німців найбільше непокоїть зростання вартості життя (по 28%), а румунів – економічні зміни (27%).

Опитування провела компанія SW Research на замовлення OLX Group у жовтні 2026 року. У ньому взяли участь 1510 молодих людей віком від 18 до 29 років із п'яти країн: України, Польщі, Румунії, Франції та Німеччини. У кожній країні опитали близько 300 респондентів із міст, де проживає понад 200 тис. людей.

Раніше «Главком» писав про зарплати працівників робітничих професій в Україні та Польщі. За даними OLX Робота, у серпні 2026 року польським мулярам пропонували в середньому 11 тис. злотих (близько 131,6 тис. грн), тоді як українським – близько 60 тис. грн. Водночас у Польщі за деякими професіями зарплати за рік знизилися: зокрема, пропозиції для малярів скоротилися на 13%.