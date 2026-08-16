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Блогер показав, як відновлює стару хату в Карпатах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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За рік у хаті перекрили дах та зробили веранду
фото: скріншот із відео

За словами автора, головна мета всього проєкту – створити в горах невеликий прихисток для відпочинку та спокою

Стара дерев'яна хата на схилі Боржавського хребта за рік перетворилася на затишний будинок із новим дахом і великою терасою. Її власник на ім’я Євген показав увесь процес відновлення – від першого прибирання та заміни прогнилих дошок до будівництва даху. Про це повідомляє «Главком».

У будинку не було нормальної електрики, частина проводки з'єднувалася просто скрутками, а дерев'яні конструкції прогнили настільки, що деякі дошки можна було ламати руками.

«Трішечки амбітний проєкт. Але думаю, що зі всього можна щось зробити», – казав Євген на початку ремонту.

Спочатку взялися за найнеобхідніше. Вивезли старі речі, демонтували пошкоджені конструкції, замінили частину деревини, зробили підлогу, оновили електрику та привели до ладу піч. Паралельно господар облаштовував територію біля будинку й розчищав підхід до струмка, який протікає буквально поруч із хатою.

Одним із найскладніших етапів став дах. Старий шифер демонтували повністю. Саму хатину підняли приблизно на 45-50 сантиметрів, після чого почали монтувати нову конструкцію.

Поки тривали роботи, господар уже планував, якою буде хатина після завершення ремонту. Зокрема, вирішив зробити велику криту терасу завширшки 2,5 метра та завдовжки близько 7,5 метра. Вона виходить у бік струмка.

«Тераса – це мрія в цій хатині», – розповідає чоловік у відео.

Згодом на будинку з'явився новий покрівельний матеріал, а тераса набула завершених обрисів. Новий дах уже встиг перевірити дощ і сильний вітер.

При цьому Євген не приховує: ремонт ще далеко не закінчений. Попереду утеплення даху, заміна вікон і дверей, роботи з піччю та облаштування другого рівня всередині.

Окрім самого ремонту, у відео є й буденні моменти життя біля хатини – вечори біля печі, захід сонця над Боржавою, збирання грибів, робота з дровами та сімейні поїздки.

За словами автора, головна мета всього проєкту – створити в горах невеликий прихисток для відпочинку та спокою. І після року роботи ця мрія вже має цілком конкретний вигляд.

Нагадаємо, киянка Міла Геналюк придбала хату у селі та тепер з чоловіком займається її відновленням та ремонтом. Жінка показала, як виглядає їхній новий будинок та продемонструвала перші кадри його перевтілення.

Також журналістка Марічка Паплаускайте з Києва разом зі своїм чоловіком придбала будинок у селі на початку повномасштабного вторгнення. Подружжя поділилося в мережі процесом ремонту та відновлення старої хати та вразило мережу.

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Теги: ремонт будинок робота Закарпаття

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