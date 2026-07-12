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На Київщині подружжя купило стару хату за чотири тисячі доларів і змінило її до невпізнання

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У будинку замінили старий дах, вікна та двері, утеплили фасад і відремонтували кімнати
фото Вікторії Ушакової

Хата потребувала серйозного ремонту, а подвір'я довелося впорядковувати майже з нуля

Вікторія Ушакова та її чоловік купили стару хату в Київській області і кілька років поступово її відновлювали. Спочатку будинок мав стати місцем для відпочинку, однак згодом родина вирішила повністю перебратися в село. Як інформує «Главком», своїм досвідом жінка вирішила поділитися у відео-блогу.

Чому подружжя купило стару хату в селі

Як розповіла Вікторія Ушакова, хата в цій місцевості була давньою мрією її чоловіка Дмитра. Він працює художником-живописцем і ще під час навчання приїжджав сюди на пленери.

Неподалік розташована дача батьків Вікторії. Про те, що сусідню хату виставили на продаж, подружжю розповів дідусь жінки. Саме подвір'я також було знайоме Вікторії з дитинства – вона приходила сюди разом із бабусею дивитися на кроликів.

Хата до ремонту
Хата до ремонту
фото Вікторії Ушакової

За старий будинок із підведеним газом і ділянкою площею 60 соток власники заплатили $4 тисячі. Спочатку вони не планували постійно жити в селі. Хату купували як місце, куди можна було б приїжджати на вихідні та відпочивати від міста.

Як власники відновили будинок і скільки витратили

Хата потребувала серйозного ремонту, а подвір'я довелося впорядковувати майже з нуля. У будинку замінили старий дах, вікна та двері, утеплили фасад і відремонтували кімнати.

Частину робіт подружжя виконувало самостійно. Дмитрові довелося розбиратися в будівництві вже під час ремонту. Однією з найбільших труднощів став пошук хороших майстрів, яким можна було довірити роботу.

6 фото
На весь екран
Який вигляд будинок має зараз
фото Вікторії Ушакової

Точну суму витрат родина вже не підраховує. За словами Вікторії, відновлення старого будинку часто обходиться дорожче, ніж здається на початку, а іноді може коштувати навіть більше за нове будівництво. Ремонт тривав кілька років, але власники й досі щось змінюють у хаті та облаштовують подвір'я.

Чи шкодує подружжя про купівлю будинку

Із часом родина зрозуміла, що хоче жити тут постійно. Вікторія та Дмитро працюють віддалено, тому можуть залишатися за містом і не їздити щодня на роботу.

Біля хати облаштували газон, басейн і терасу, а Вікторія зайнялася садом та озелененням території. Родина готує їжу на грилі, проводить вечори на терасі та відпочиває біля басейну. Будинок відновлювали не для перепродажу чи заробітку, а для власного життя. Подружжя не шкодує про купівлю та вважає її одним із найкращих своїх рішень.

Нагадаємо, українка придбала занедбану 100-літню кам'яну хату на хуторі біля польського кордону, і всупереч порадам сусідів не знесла її, а перетворила на затишний дім.

Раніше жителька Монастирища Наталія Григораш знайшла особливе застосування спадку, який залишився від родини її чоловіка. Жінка вирішила не зносити стару сторічну хату у селі Летичівка на Черкащині, а повністю її відновити, облаштувати подвір’я, посадити город та перевезти туди своїх батьків із Одещини.

Крім того, два роки тому родина з Києва залишилася життя у столиці і переїхала до старого будинку в селі на Хмельниччині. За цей час занедбана ділянка з високою травою поступово перетворилася на город, сад і невеликий виноградник, який сім'я планує розширювати.

Також дизайнерка інтер’єру та ландшафту власноруч вдихнула нове життя у стару сільську хату, перетворивши її на атмосферний простір для життя та відпочинку. Оселю в одному із сіл Одеської області Уляна придбала ще близько 15 років тому. Тоді старовинна хата, якій було понад сто років, коштувала приблизно $1 500.

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Теги: Київщина ремонт будинок басейн

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