На Київщині подружжя купило стару хату за чотири тисячі доларів і змінило її до невпізнання

Хата потребувала серйозного ремонту, а подвір'я довелося впорядковувати майже з нуля

Вікторія Ушакова та її чоловік купили стару хату в Київській області і кілька років поступово її відновлювали. Спочатку будинок мав стати місцем для відпочинку, однак згодом родина вирішила повністю перебратися в село. Як інформує «Главком», своїм досвідом жінка вирішила поділитися у відео-блогу.

Чому подружжя купило стару хату в селі

Як розповіла Вікторія Ушакова, хата в цій місцевості була давньою мрією її чоловіка Дмитра. Він працює художником-живописцем і ще під час навчання приїжджав сюди на пленери.

Неподалік розташована дача батьків Вікторії. Про те, що сусідню хату виставили на продаж, подружжю розповів дідусь жінки. Саме подвір'я також було знайоме Вікторії з дитинства – вона приходила сюди разом із бабусею дивитися на кроликів.

Хата до ремонту фото Вікторії Ушакової

За старий будинок із підведеним газом і ділянкою площею 60 соток власники заплатили $4 тисячі. Спочатку вони не планували постійно жити в селі. Хату купували як місце, куди можна було б приїжджати на вихідні та відпочивати від міста.

Як власники відновили будинок і скільки витратили

Хата потребувала серйозного ремонту, а подвір'я довелося впорядковувати майже з нуля. У будинку замінили старий дах, вікна та двері, утеплили фасад і відремонтували кімнати.

Частину робіт подружжя виконувало самостійно. Дмитрові довелося розбиратися в будівництві вже під час ремонту. Однією з найбільших труднощів став пошук хороших майстрів, яким можна було довірити роботу.

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Який вигляд будинок має зараз фото Вікторії Ушакової

Точну суму витрат родина вже не підраховує. За словами Вікторії, відновлення старого будинку часто обходиться дорожче, ніж здається на початку, а іноді може коштувати навіть більше за нове будівництво. Ремонт тривав кілька років, але власники й досі щось змінюють у хаті та облаштовують подвір'я.

Чи шкодує подружжя про купівлю будинку

Із часом родина зрозуміла, що хоче жити тут постійно. Вікторія та Дмитро працюють віддалено, тому можуть залишатися за містом і не їздити щодня на роботу.

Біля хати облаштували газон, басейн і терасу, а Вікторія зайнялася садом та озелененням території. Родина готує їжу на грилі, проводить вечори на терасі та відпочиває біля басейну. Будинок відновлювали не для перепродажу чи заробітку, а для власного життя. Подружжя не шкодує про купівлю та вважає її одним із найкращих своїх рішень.

Нагадаємо, українка придбала занедбану 100-літню кам'яну хату на хуторі біля польського кордону, і всупереч порадам сусідів не знесла її, а перетворила на затишний дім.

Раніше жителька Монастирища Наталія Григораш знайшла особливе застосування спадку, який залишився від родини її чоловіка. Жінка вирішила не зносити стару сторічну хату у селі Летичівка на Черкащині, а повністю її відновити, облаштувати подвір’я, посадити город та перевезти туди своїх батьків із Одещини.

Крім того, два роки тому родина з Києва залишилася життя у столиці і переїхала до старого будинку в селі на Хмельниччині. За цей час занедбана ділянка з високою травою поступово перетворилася на город, сад і невеликий виноградник, який сім'я планує розширювати.

Також дизайнерка інтер’єру та ландшафту власноруч вдихнула нове життя у стару сільську хату, перетворивши її на атмосферний простір для життя та відпочинку. Оселю в одному із сіл Одеської області Уляна придбала ще близько 15 років тому. Тоді старовинна хата, якій було понад сто років, коштувала приблизно $1 500.