Українка придбала маєток із конюшнею у селі, заснованому німецькими колоністами

Будинок має сім кімнат і, за словами нової власниці, трохи незвичне планування

Українка Наталя Дев'яткова придбала ділянку площею 0,8 гектара зі старовинним будинком у мальовничому селі, яке колись заснували німецькі колоністи. Як інформує «Главком», враженнями від покупки та планами щодо відновлення території жінка поділилася у соцмережах.

Будинок має сім кімнат і, за словами нової власниці, трохи незвичне планування. Серед його особливостей – великий дах і просторий погріб. На території також стоїть чимало сараїв і господарських будівель.

Окремо Наталя Дев'яткова згадала напівзруйновану конюшню. Дерев'яні опори в ній уже провалилися, проте для чоловіка господині ця споруда може стати шансом утілити давню мрію.

«Чоловік давно мріє про коника, тож, можливо, з часом здійсниться і ця мрія», – ділиться нова власниця маєтку.

Родину привабила й сама локація. Населений пункт заснували німецькі колоністи.

«Окрема історія – саме село. Його колись заснували німецькі колоністи, і тут досі збереглися історичні німецькі будівлі. Наш будинок теж незвичний. А від нашого району, де зараз живемо, всього 25 хвилин, тож уся інфраструктура поруч», – зазначає жінка.

Садиба потребує масштабної реконструкції, а будівельного сміття там назбиралося на не одну вантажівку. Утім, родина не боїться труднощів і вважає цю покупку своєю опорою та способом відновитися у непрості часи.

«Для мене цей будинок про опору. Про те, щоб будувати й відновлювати, створювати своє. Роботи тут дуже багато, змін не на один рік, а сміття не на один самоскид. І попри все це, попри складні часи, всередині таке відчуття щастя, бо щось твоє може бути створено нашими руками», – підсумовує Наталя Дев'яткова.

Власниця пообіцяла ділитися з підписниками кожним етапом ремонту й показувати, як занедбане обійстя поступово перетвориться на затишне родинне гніздо.

Раніше киянка Яніна Алєєва викупила із комунальної власності Лохвицької громади дві будівлі, які століття тому належали до маєтку її прадіда. У майбутньому вона хоче відкрили у них культурно-туристичний центр.

Нагадаємо, українець придбав старий будинок із господарською спорудою та приблизно 23 сотками землі всього за $1500, однак оселя й територія потребують серйозного відновлення. Головним бонусом покупки стала річка просто наприкінці городу, а на ділянці новий власник планує вирощувати ягоди та поступово облаштовувати житло.

Крім того, дизайнерка інтер’єрів із чоловіком-іспанцем п’ять років тому купила стару хату на віддаленому хуторі у Карпатах. Знайомі радили подружжю зруйнувати будинок . Однак вони змогли зробити з нього комфортне житло, в якому зберегли дух регіону.

Також Анна Цешковська продала міську квартиру та купила хату в селі Кінецьпіль на Миколаївщині. Жінка облаштувалася на новому місці та навіть зорганізувала ягідний бізнес, однак моментами шкодує про переїзд.