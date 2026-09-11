Буданов назвав сценарій завершення війни, який вважає найреалістичнішим

Буданов наголосив, що Україна не визнаватиме юридичну відмову від своїх територій

Керівник Офісу президента допускає припинення бойових дій по фактичній лінії фронту

Найреалістичнішим сценарієм завершення війни або принаймні припинення бойових дій є їхня зупинка по фактичній лінії фронту на момент досягнення домовленості. Водночас Україна має отримати гарантії безпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Латвійському телебаченню, повідомляє «Главком».

«Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій – із гарантіями безпеки Україні – по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості», – сказав він.

Водночас Буданов наголосив, що такий сценарій не передбачає юридичного визнання Україною відмови від своїх територій. «Такого не буде, і ніхто цього не робитиме», – заявив керівник Офісу президента.

Нагадаємо, у серпні заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що до кінця 2026 року мирної угоди з Росією не буде. За оцінкою аналітиків ГУР, на полі бою не було ознак готовності Росії припинити вогонь і перейти до повноцінних переговорів. Натомість Москва планує до кінця року завершити окупацію Донецької області.

Згодом міністр оборони Євгеній Хмара пояснив, яким має бути план завершення війни. Він наголосив, що цей план мають чітко розуміти не лише вище військове керівництво, а й командири та підрозділи на фронті.

Водночас Кремль заявив, що президент США Дональд Трамп хоче досягти прориву в питанні завершення війни в Україні до 2029 року – завершення свого нинішнього президентського терміну.