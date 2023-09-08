«Укрпошта» збільшить тарифи на доставку газет у 2024 році? НСЖУ зробила заяву

Редакції газет отримують повідомлення від «Укрпошти» про ймовірне суттєве зростання поштових тарифів на передплату 2024 року

НСЖУ закликає не відмовлятися від існуючого урядового регулювання тарифів на доставку української преси

У Національній спілці журналістів України закликають не відмовлятися від існуючого урядового регулювання тарифів на доставку української преси, адже доступна вартість друкованих ЗМІ є особливо важливою в умовах війни. Відповідний допис опублікував голова НСЖУ Сергій Томіленко.

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У Національній спілці журналістів закликають уряд пріоритетно відреагувати на критичну ситуацію, викликану масовим звільненням листонош у другому півріччі цього року.

У повідомленні зазначено, що на гарячу лінію Спілки журналістів з серпня надійшло майже 800 скарг від громадян, представників місцевої влади, листонош та видавців на масштабне закриття поштових відділень, звільнення листонош, недоставку преси і недоступ до поштових послуг.

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Як зазначили в НСЖУ, редакції українських газет уже отримують повідомлення від регіональних дирекцій «Укрпошти» про ймовірне суттєве зростання поштових тарифів на передплату 2024 року.

«Отримали нові тарифи від Укрпошти: доставка 17,33 грн (з 8,50 грн). Оформлення передплати на 1 місяць – 5 грн, 3 – 10 грн, 6 – 14 грн, 12 – 22 грн. Це знищення газет!» – написав головний редактор газети «Рідний край» з Павлограда Володимир Сторчаков.

Зокрема, проєктом наказу Мінінфраструктури передбачається, що «Укрпошта» зможе самостійно, без погодження з урядом, без жодних державних експертиз переглядати тарифи на поштову доставку преси.

Газетярі занепокоєні, що проєкт наказу лобіює винятково інтереси «Укрпошти» і, в умовах її фактично монопольного становища, може спричинити зловживання з боку цього акціонерного товариства. Збільшення вартості поштової доставки вітчизняних медіа спричинить збіднення і так не багатих людей. Воно також призведе до подальшого зниження тиражів друкованих медіа. Особливо критична ситуація з недоступом до української преси є на прифронтових територіях, де газети часто є єдиним джерелом масової інформації.

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«Державне регулювання тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою є одним з елементів урядового контролю за діями поштового оператора і визнанням того, що вартість поштової доставки має бути доступною для українців.

Практика останніх років показує, що Уряд постійно підтримував пропозиції «Укрпошти» щодо тарифів, і вони постійно зростали. Але процедура цього зростання дозволяла друкованим виданням прогнозувати свою роботу і зберігати відносну фінансову стабільність. Натомість, надання «Укрпошті» можливості самостійно встановлювати тарифи поставить друковані видання, які й так на сьогодні є заручниками проблем із поштовою доставкою (спричинених, зокрема, масовим звільненням листонош), на грань повного знищення», – наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Запропонований проєкт скасування тарифів на поштову доставку періодичної преси наразі проходить громадське обговорення.

Як зазначено в повідомленні, НСЖУ вже передала свої висновки Федерації профспілок України та пропонує не погоджувати проєкт наказу. Натомість запропонувати Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури продовжити термін дії попереднього на 2024 рік і створити робочу групу з представників Міністерства, «Укрпошти», Національної спілки журналістів України, Федерації профспілок України для напрацювання проєктів законодавчих актів щодо передплати та доставки друкованих медіа.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з АТ «Укрпошта» намагаються зняти чинне державне регулювання тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою.

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До слова, раніше журналісти поскаржились президенту на проблему друкованих медіа.