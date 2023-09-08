«Укрпошта» збільшить тарифи на доставку газет у 2024 році? НСЖУ зробила заяву
НСЖУ закликає не відмовлятися від існуючого урядового регулювання тарифів на доставку української преси
У Національній спілці журналістів України закликають не відмовлятися від існуючого урядового регулювання тарифів на доставку української преси, адже доступна вартість друкованих ЗМІ є особливо важливою в умовах війни. Відповідний допис опублікував голова НСЖУ Сергій Томіленко.
У Національній спілці журналістів закликають уряд пріоритетно відреагувати на критичну ситуацію, викликану масовим звільненням листонош у другому півріччі цього року.
У повідомленні зазначено, що на гарячу лінію Спілки журналістів з серпня надійшло майже 800 скарг від громадян, представників місцевої влади, листонош та видавців на масштабне закриття поштових відділень, звільнення листонош, недоставку преси і недоступ до поштових послуг.
Як зазначили в НСЖУ, редакції українських газет уже отримують повідомлення від регіональних дирекцій «Укрпошти» про ймовірне суттєве зростання поштових тарифів на передплату 2024 року.
«Отримали нові тарифи від Укрпошти: доставка 17,33 грн (з 8,50 грн). Оформлення передплати на 1 місяць – 5 грн, 3 – 10 грн, 6 – 14 грн, 12 – 22 грн. Це знищення газет!» – написав головний редактор газети «Рідний край» з Павлограда Володимир Сторчаков.
Зокрема, проєктом наказу Мінінфраструктури передбачається, що «Укрпошта» зможе самостійно, без погодження з урядом, без жодних державних експертиз переглядати тарифи на поштову доставку преси.
Газетярі занепокоєні, що проєкт наказу лобіює винятково інтереси «Укрпошти» і, в умовах її фактично монопольного становища, може спричинити зловживання з боку цього акціонерного товариства. Збільшення вартості поштової доставки вітчизняних медіа спричинить збіднення і так не багатих людей. Воно також призведе до подальшого зниження тиражів друкованих медіа. Особливо критична ситуація з недоступом до української преси є на прифронтових територіях, де газети часто є єдиним джерелом масової інформації.
«Державне регулювання тарифів на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою є одним з елементів урядового контролю за діями поштового оператора і визнанням того, що вартість поштової доставки має бути доступною для українців.
Практика останніх років показує, що Уряд постійно підтримував пропозиції «Укрпошти» щодо тарифів, і вони постійно зростали. Але процедура цього зростання дозволяла друкованим виданням прогнозувати свою роботу і зберігати відносну фінансову стабільність. Натомість, надання «Укрпошті» можливості самостійно встановлювати тарифи поставить друковані видання, які й так на сьогодні є заручниками проблем із поштовою доставкою (спричинених, зокрема, масовим звільненням листонош), на грань повного знищення», – наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.
Запропонований проєкт скасування тарифів на поштову доставку періодичної преси наразі проходить громадське обговорення.
Як зазначено в повідомленні, НСЖУ вже передала свої висновки Федерації профспілок України та пропонує не погоджувати проєкт наказу. Натомість запропонувати Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури продовжити термін дії попереднього на 2024 рік і створити робочу групу з представників Міністерства, «Укрпошти», Національної спілки журналістів України, Федерації профспілок України для напрацювання проєктів законодавчих актів щодо передплати та доставки друкованих медіа.
Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з АТ «Укрпошта» намагаються зняти чинне державне регулювання тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою.
До слова, раніше журналісти поскаржились президенту на проблему друкованих медіа.
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