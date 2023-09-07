Найдорожча земля в Україні. Статистика цін по областях

Найнижчими ціни очікувано були в областях, наближених до ведення бойових дій

Станом на літо поточного року найвищу вартість землі сільськогосподарського призначення зафіксовано у західних областях України. Відповідні дані опублікував сервіс «Опендатабот».

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У червні 2023 року найбільше за гектар просили на Львівщині – 139,4 тис. грн, а найдешевшою земля була у Харківській області – 26,3 тис. грн/га.

У липні ситуація змінилася і найдорожчими стали земельні ділянки у Рівненській (144,2 тис. грн/га) та Івано-Франківській областях (140,9 тис. грн/га). Мінімальна вартість землі станом на цей місяць зафіксована на Донеччині – 19,08 тис. грн/га.

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Попри те, що вартість гектара у серпні знизилася до 111,5 тис. грн, Івано-Франківська область утримала першість за цінами на сільськогосподарські землі. Найдешевшою в останньому місяці літа земля була у Запорізькій області – 26,57 тис. грн/га.

Середня вартість землі сільськогосподарського призначення в Україні в червні становила 39,86 тис. грн/га, у липні — 44,9 тис. грн/га, серпні — 39,85 тис. грн/га. При цьому площа проданої землі протягом трьох літніх місяців знижувалася з 14,9 тис. га у червні до 13,4 тис. га – у липні та 10,45 тис. га – у серпні.

Нагадаємо, з настанням холодів на українців чекає подорожчання популярних продуктів, які є в холодильниках майже кожної родини. Експерти зазначають, що на рівень подорожчання вплинуть попит, експорт, а також вартість палива та електроенергії. Усі ці показники, як і підвищення рівня зарплат та пенсій, закладатимуться на осінь та зиму - в результаті ціни зростуть у межах 5-10%.